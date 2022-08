Le processeur 8 bits original de Nintendo (NES) a été fabriqué par ?

Choisissez votre réponse et le bon choix sera révélé.

Conçu dans les années 1970 par l’ingénieur électricien Chuck Peddle et son équipe pour la technologie MOS, le MOS 6502 8 bits fonctionnait à 1-2 MHz et comportait 3 510 transistors. En tant que puce la plus abordable de son genre, elle coûtait initialement moins d’un sixième des alternatives proposées par Motorola et Intel.

L’équipe qui a conçu le MOS 6502 avait déjà travaillé chez Motorola sur le projet Motorola 6800, de sorte que le 6502 est considéré comme une version simplifiée, plus rapide et moins chère de cette conception. Pour mettre cela dans un meilleur contexte, le 6502 se vendait environ 25 dollars par puce, tandis que le 8080 d’Intel et le 6800 de Motorola se vendaient tous les deux environ 200 dollars.

Dans les années 1980, des déclinaisons du MOS 6502 alimentaient plusieurs consoles et ordinateurs comme l’Atari 2600, l’Apple II, le Commodore PET et, bien sûr, le Nintendo Entertainment System (NES).

La NES d’origine était alimentée par un MOS 6502 personnalisé, vendu sous le nom de Ricoh 2A03 et fabriqué par la société japonaise d’imagerie et d’électronique Ricoh, qui a fait ses débuts dans l’équipement optique dans les années 30 et a contribué à populariser les caméras avec son Ricohflex III en 1950. La puce Ricoh comprenait également un générateur de sons programmable à 5 voix, ainsi que d’autres interfaces d’E/S.