Un ingénieur britannique qui a jeté un disque dur contenant 7 500 Bitcoins a une nouvelle idée sur la façon de le récupérer d’une décharge

Dans le contexte : Pendant des années, un ingénieur informatique britannique qui a essentiellement jeté la clé de son coffre-fort de crypto-monnaie a essayé de dégager l’appareil sur lequel il est stocké d’une décharge locale. Cette année, il a proposé le projet le plus audacieux à ce jour, mais les chances qu’il soit approuvé par les autorités sont minces, voire nulles.

En 2013, la vie de James Howells a changé lorsqu’il a jeté un disque dur qui pourrait bien être le plus précieux au monde. Avant de le faire, Howells avait deux disques durs de 2,5 pouces stockés dans un tiroir, dont il avait l’intention de se débarrasser, et un autre qui avait un portefeuille numérique avec quelque 7 500 Bitcoin dessus. Même si Bitcoin a considérablement chuté par rapport à sa valeur maximale de près de 67 000 dollars, le portefeuille détient toujours l’équivalent de près de 185 millions de dollars en jetons numériques.

Après avoir accidentellement jeté le mauvais disque à la poubelle, l’ingénieur informatique britannique a demandé au conseil municipal de Newport de l’autoriser à le chercher dans une décharge. Cependant, ses demandes ont été refusées à plusieurs reprises, même lorsqu’il a proposé de payer au gouvernement local un quart des avoirs en crypto-monnaie dans ce portefeuille. Il s’avère que sa « chasse au trésor » est considérée comme dangereuse pour l’environnement sous toutes les formes présentées au cours des neuf dernières années.

Cela dit, il n’abandonne pas encore. Howells espère persuader les autorités locales de le laisser trouver le précieux disque dur avec une nouvelle proposition soutenue par un fonds spéculatif. Trouver un si petit appareil dans plus de 100 000 tonnes de déchets serait une tâche monumentale, mais l’ingénieur pense que l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’automatisation peut aider à trier plus rapidement tous les déchets.

Howells a deux versions de ce nouveau plan. Le premier impliquerait de trier les 100 000 tonnes pendant trois ans en utilisant une combinaison de trieurs humains, de chiens robotiques « Spot » de Boston Dynamics et d’un tapis roulant spécial avec des systèmes de tri automatisés – qui coûteraient pas moins de 11 millions de dollars et prendraient neuf à douze mois pour terminer. Il envisage également une version réduite de cette opération qui ne coûterait que 6 millions de dollars et prendrait jusqu’à 18 mois.

Les deux plans impliqueraient une équipe d’experts dans divers domaines tels que l’excavation des décharges, la gestion des déchets et l’extraction de données. Howells a même demandé l’aide d’un conseiller qui travaillait pour OnTrack, une entreprise qui a réussi à récupérer 99 % des données de la boîte noire de la navette spatiale Columbia qui s’est écrasée.

Après avoir fouillé les ordures, Howells prévoit d’en nettoyer et de recycler autant que possible, tandis que le reste serait réenterré. Son équipe étudie même la possibilité de construire une centrale solaire ou éolienne au-dessus du site d’enfouissement. L’idée est d’avoir le moins d’impact possible sur l’environnement, mais cela finira-t-il par convaincre les autorités de donner leur feu vert à l’opération ? Reste à savoir.

Howells est même prêt à offrir plus d’incitations, comme utiliser une partie des fonds pour donner 50 £ (~ 61 $) à chacun des 150 000 habitants de Newport si l’opération réussit. Pour l’instant, cependant, tout ce qu’il peut faire est d’attendre une réponse officielle et d’espérer qu’elle sera favorable.