Que veut-on dire quand on dit qu’une personne est bipolaire

Que indique bipolarisme ? Et comment reconnaître qui souffre de ce trouble mental ? Voici ce que vous devez savoir sur le bipolarisme et les troubles de l’humeur.

illustration graphique du trouble bipolaire / Itl.cat

Qu’est-ce que cela indique qu’une personne est bipolaire ? Et comment reconnaître qui souffre de ce type de trouble ? Après le cas du colporteur nigérian Alika Ogorchukwu tué dans la rue à Civitanova Marche par Filippo Ferlazzo, 32 ans, de Salerne, et la terrible histoire de Giacomo Seydou Sy, neveu du célèbre acteur Kim Rossi Stuart, beaucoup se demandent ce le bipolarisme est et ce qu’il est vraiment lorsque nous parlons de trouble bipolaire, un syndrome psychiatrique classé comme un trouble de l’humeur et caractérisé par des épisodes de manie et de dépression, qui peuvent alterner, bien que de nombreux patients aient une prédominance vers l’une ou l’autre condition. Ce trouble, autrefois aussi appelé syndrome maniaco-dépressif ou dépression bipolaire, se caractérise en effet par des modifications anormales de l’humeur, mais aussi de l’énergie et du niveau d’activité réalisé tout au long de la journée. Comme l’expliquent les experts, il s’agit d’une pathologie psychiatrique particulièrement complexe ainsi que l’un des troubles mentaux à l’indice héréditaire le plus élevé, caractérisé par une évolution chronique dont le début survient généralement à l’adolescence ou vers 20-30 ans. La prévalence de ce trouble, selon les estimations du National Institute of Mental Health (NIMH), l’Agence fédérale américaine de recherche sur les troubles mentaux des National Institutes of Health (NIH), est de 2,8 % aux États-Unis l’an dernier. , bien que les données montrent qu’environ 4,4 % des adultes américains ont souffert d’épisodes bipolaires à un moment donné de leur vie. À ce jour, la cause exacte de ce trouble n’a pas été entièrement comprise mais, comme mentionné, certains facteurs héréditaires peuvent jouer un rôle important, ainsi que le niveau des changements au niveau des neurotransmetteurs et des facteurs psychosociaux.

Qu’est-ce que le trouble bipolaire

Comme indiqué, le bipolarisme est un trouble mental qui provoque des changements inhabituels dans l’humeur, l’énergie, les niveaux d’activité et la concentration, avec des répercussions sur la performance des activités quotidiennes. Dans la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5-TR), l’outil taxonomique et diagnostique publié par l’American Psychiatric Association, le chapitre spécifique sur les troubles bipolaires classe la pathologie en plusieurs formes de troubles, notamment :

le trouble bipolaire I, défini par la présence d’au moins un épisode maniaque (c’est-à-dire l’interruption de la fonction sociale et professionnelle normale) et généralement d’épisodes dépressifs. L’incidence est à peu près la même chez les hommes et les femmes;

le trouble bipolaire II, défini par la présence d’épisodes dépressifs majeurs avec au moins un épisode hypomaniaque, mais pas d’épisodes maniaques véritables.L’incidence de cette affection est légèrement plus élevée chez les femmes.

Les troubles bipolaires sont également définis comme un trouble cyclothymique (également appelé cyclothymie et caractérisé par des périodes hypomaniaques et mini-dépressives qui ne durent que quelques jours, suivies d’une évolution fluctuante et moins sévère que le trouble bipolaire), un trouble bipolaire d’origine médicamenteuse (comme certains antidépresseurs), drogues (cocaïne et amphétamines) et alcool, et trouble bipolaire non spécifié, caractérisé par des caractéristiques bipolaires évidentes qui ne répondent pas aux critères spécifiques de l’un des autres troubles bipolaires.

Comment reconnaître le trouble bipolaire

Les personnes atteintes de trouble bipolaire connaissent des périodes d’émotions inhabituellement intenses, des changements dans les habitudes de sommeil, les niveaux d’activité et des comportements inhabituels, souvent sans reconnaître les effets nocifs ou indésirables probables. Dans le jargon médical, ces périodes distinctes sont appelées « épisodes d’humeur » et sont très différentes des humeurs et des comportements typiques de la personne. Au cours d’un épisode, les symptômes persistent pendant la majeure partie de la journée et peuvent également durer encore plus longtemps, comme plusieurs jours ou semaines.

Le trouble bipolaire, expliquent les manuels MSD, commence par une phase aiguë de symptômes, suivie d’une répétition de rémissions et de rechutes. Les rémissions sont souvent complètes, mais de nombreux patients présentent des symptômes résiduels et, pour certains, la capacité de travailler est gravement altérée. Les rechutes sont des épisodes distincts de symptômes plus intenses, qui peuvent être maniaques, dépressifs, hypomaniaques ou un mélange de caractéristiques dépressives et maniaques. Ces épisodes durent de quelques semaines à 3 à 6 mois, et les épisodes dépressifs sont généralement plus longs que les épisodes maniaques ou hypomaniaques. La durée des cycles (c’est-à-dire le temps entre le début d’un épisode et le début du suivant) varie d’un patient à l’autre : certains ont des épisodes fréquents, d’autres seulement quelques-uns au cours de la vie, tandis que d’autres ont encore des formes de troubles avec des cycles rapides (généralement définis comme 4 épisodes ou plus par an). Seule une minorité de patients alternent entre manie et dépression à chaque cycle, alors que dans la plupart des cas, les épisodes maniaques ou dépressifs prédominent les uns sur les autres.

Les deux phases peuvent être très dangereuses : dans les phases dépressives, le plus grand danger est associé aux comportements suicidaires, comme en témoigne l’incidence du suicide au cours de la vie des patients souffrant de ce trouble, estimée être au moins 15 fois supérieure à celle des population générale. Dans les phases maniaques, où l’humeur conduit souvent au refus des thérapies, le patient bipolaire peut s’engager dans des comportements à risque (tels que conduire fort, abuser de substances, avoir des comportements sexuels décomplexés, se mettre en danger et mettre les autres en danger. . Épisodes hypomaniaques, sur d’autre part, sont une forme moins extrême de manie, qui comprend un épisode distinct d’une durée de 4 jours ou plus avec un comportement nettement différent de l’habituel et trois ou plusieurs symptômes de manie, tels que l’estime de soi hypertrophique ou la grandiosité, un besoin réduit de sommeil, plus bavard que d’habitude, retraite accélérée, distractibilité et implication excessive dans des activités à fort potentiel de conséquences négatives.

Diagnostic et traitement du trouble bipolaire

Le diagnostic du trouble bipolaire est basé sur l’identification des symptômes, plus une histoire de rémission et de rechute. Le traitement de la maladie repose sur des thérapies médicamenteuses à base de thymorégulateurs (par exemple le lithium et certains anticonvulsivants, notamment le valproate, la carbamazépine et la lamotrigine) seuls ou en association avec un antipsychotique de deuxième génération (par exemple aripiprazole, lurasidone, olanzapine, quétiapine, rispéridone, ziprasidone, cariprazine), ainsi que l’accompagnement et la psychothérapie.

Le traitement se déroule généralement en trois phases, aiguë (pour stabiliser et contrôler les manifestations initiales), de continuation (pour obtenir une rémission complète) et d’entretien et de prévention pour la prise en charge des patients en rémission.

Le choix d’un traitement médicamenteux pour le trouble bipolaire peut être complexe car tous les médicaments ont des effets indésirables importants, les interactions médicamenteuses sont fréquentes et aucun médicament n’est universellement efficace. La sélection doit donc se baser sur ce qui a déjà été efficace et bien toléré chez un patient donné. D’autres traitements comprennent la thérapie électroconvulsive, la stimulation magnétique transcrânienne et la photothérapie, parfois utilisées dans le traitement des symptômes dépressifs et efficaces, dans le cas de la thérapie électroconvulsive, également sur la manie.