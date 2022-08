Sony ne pense pas que cela pourrait faire un rival de Call of Duty

Pourquoi c’est important : L’une des principales préoccupations entourant l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft est l’effet potentiel de rendre Call of Duty exclusif à Xbox et Windows. Sony a récemment fait part de ces craintes au régulateur brésilien de la concurrence. Les commentaires de la société éclairent ce qui, selon elle, fait vraiment un jeu AAA.

Sony a fait part de ses appréhensions concernant l’accord Microsoft Activision au Conseil administratif brésilien pour la défense économique (CADE), l’un des nombreux régulateurs de la concurrence du monde entier examinant l’achat pour comportement anticoncurrentiel. Si Activision arrêtait de sortir les jeux Call of Duty pour PlayStation, Sony ne pense pas qu’il pourrait remplacer la franchise par son propre jeu.

L’accord de Microsoft pour acheter Activision Blizzard – la plus importante de ses acquisitions récentes – fait l’objet d’un test par la Federal Trade Commission américaine, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés et plus d’une douzaine d’autres régulateurs dans des pays comme le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine et la Corée du Sud. , et le Brésil.

Le CADE du Brésil rend les informations de ses enquêtes accessibles au public, y compris des entretiens avec diverses sociétés de jeux sur la façon dont les acquisitions pourraient affecter l’ensemble de l’industrie. Les documents sont en portugais brésilien, mais une affiche de Resetera prétendant être un avocat en informatique a proposé une traduction résumée.

Sony a déclaré au CADE que si les jeux AAA à l’échelle de production de Call of Duty peuvent provenir de quelques autres sociétés comme elle-même, EA, Take-Two ou Epic Games, aucune d’entre elles ne pourrait reproduire Call of Duty. Le fabricant de PlayStation pense que la base de fans de Call of Duty est tellement ancrée que même si un autre éditeur faisait un jeu similaire, il ne pourrait pas reproduire la marque Call of Duty.

Sony pense également qu’un Call of Duty exclusif affecterait le choix de la console des clients. La société admet que la série est l’une des plus grandes sources de revenus des éditeurs tiers sur PlayStation, mais expurge les chiffres exacts, il n’est donc pas clair combien d’argent Sony pourrait perdre s’il perdait Call of Duty.

Microsoft s’est engagé à ce que tous les projets Activision Blizzard multiplateformes en cours de développement le restent lors de leur sortie. Cela inclut Call of Duty: Modern Warfare II – lancé le 28 octobre – Warzone 2, Diablo 4 et d’autres jeux à venir. Ce n’est pas surprenant, car d’autres acquisitions importantes de Microsoft comme Minecraft prennent toujours en charge les plates-formes non Microsoft.

En février, Microsoft a déclaré qu’il ne garderait pas nécessairement les futurs projets exclusifs à Xbox et Windows non plus, y compris Call of Duty. Cette semaine, il a réitéré ce sentiment au régulateur de la concurrence néo-zélandais. Cependant, il a déclaré qu’aucune des franchises d’Activision Blizzard ne serait irremplaçable si elles quittaient les plates-formes des concurrents de Microsoft.

En plus de l’avertissement de Sony, le CADE a reçu des réponses d’entreprises telles que Warner Bros., Ubisoft, Nuuvem, Bandai Namco, Apple, Riot Games, Amazon, Google et Meta concernant l’acquisition de Microsoft. Google pense que les jeux Activision Blizzard comme Call of Duty et World of Warcraft sont remplaçables, citant Battlefield et Lost Ark comme rivaux respectifs, et Riot est d’accord. Ces sociétés ont également partagé leurs opinions sur ce qui comprend le marché du jeu et en quoi les PC, les consoles et les mobiles se font concurrence.

L’accord Microsoft-Activision Blizzard pourrait être approuvé dès le mois d’août.