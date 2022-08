Sega dit que Genesis Mini 2 aura "un dixième" la fourniture de l’original

En un mot: Sega a annoncé plus tôt cette année qu’il lancerait une suite à sa console rétro originale Genesis Mini. Le nouveau mini sera basé sur le Genesis Model 2 et viendra avec plus de 50 jeux rétro préinstallés, mais comme cela a été révélé en juillet, la distribution aux États-Unis est un peu en désordre et nous comprenons maintenant mieux pourquoi.

Dans une déclaration à Ars Technica, un représentant de Sega of Japan a déclaré à la publication que la nouvelle console miniaturisée était vraiment un « projet uniquement japonais ». Sega a finalement décidé de faire un Genesis Mini 2 pour le public occidental, mais a déclaré que le système ne pouvait être produit qu’en petit nombre en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Sega du Japon a déclaré que le nombre de consoles Genesis Mini 2 fabriquées équivaudrait à un dixième de la production totale de la Genesis Mini originale. Nous ne savons pas combien de Genesis Minis ont été produites, il est donc difficile de quantifier la capacité de production. Pourtant, un dixième est beaucoup moins, peu importe comment vous le découpez.

Le fait qu’il s’agisse d’un projet exclusivement japonais explique pourquoi les parties intéressées en Amérique du Nord doivent importer le Genesis Mini 2. Il n’est vendu que via une liste Amazon à un prix gonflé et avec des frais de livraison de 21,99 $. Au moment de la rédaction, les acheteurs NA devront débourser 128,64 $ plus les taxes applicables pour que la mini console soit expédiée du Japon.

C’est beaucoup plus que le prix initial de 79,99 $ de l’original, mais ce n’est pas loin de ce que les nouveaux exemples en boîte commandent actuellement sur eBay.

La Genesis Mini 2 sera livrée avec plus de 50 jeux préinstallés, dont OutRun, Virtua Racing et Vectorman 2, ainsi qu’une poignée de titres de CD Sega comme Sonic CD et Mansion of Hidden Souls. Personnellement, je ne pense pas que la bibliothèque soit aussi solide que celle qui a fait ses débuts avec la mini console originale, mais il y a des joyaux que j’aimerais jouer, et la machine elle-même ferait un bel ajout à ma collection de mini consoles.

Il sera lancé le 27 octobre.