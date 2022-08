Apple semble relancer Beats Pill + pour une autre collaboration après l’avoir tué en janvier

Apple a récemment tué certains produits Beats, tels que le Beats Pill + et le Beats Solo Pro. Maintenant, la société semble avoir relancé son haut-parleur pour une autre collaboration avec Devin Booker et Book Projects avec un Beats Pill + personnalisé inspiré du désert de Sonora.

Le haut-parleur était en fait le premier produit totalement nouveau à venir d’Apple sous la marque Beats après son acquisition de 3 milliards de dollars de la société en 2014. Le produit a maintenant été abandonné sans remplacement clair.

Le Beats Pill + était initialement vendu au détail pour 229 $, mais jusqu’au début de cette année, Apple le vendait en magasin et en ligne pour 179,95 $. À l’époque, le haut-parleur était toujours disponible auprès de certains détaillants tiers, mais il avait été complètement supprimé des sites Web Beats et Apple.

Le Beats Pill+ comportait un port Lightning pour le chargement et une intégration profonde avec l’application Beats pour iOS et Android. À l’époque, nous l’avons évalué comme un « haut-parleur portable solide et un meilleur produit que le Beats Pill 2.0 qu’il remplace ».

Bien que Beats ne dise pas quand elle lancera cette édition spéciale ni combien elle coûtera, la marque n’a révélé que sur Twitter à quoi ça va ressembler. Avec un design noir-orange délavé, il comporte deux lettres « B » avec le soleil au milieu.

Il y a quelques mois, Beats a relancé l’enceinte Beats Pill+ dans le cadre d’une collaboration limitée avec Stüssy. Sur son site Web, la société a déclaré que ce produit « combinait l’esthétique caractéristique de la Californie du Sud de la maison de couture avec un champ sonore riche et clair de Beats ».

Au cours de ces dernières semaines, Beats a annoncé deux collaborations différentes pour célébrer ses écouteurs sans fil Beats Studio Buds. Le dernier commence à être vendu ce week-end, comme vous pouvez en savoir plus ici.

