L’initiative OpenFPGA cherche à préserver l’historique des jeux vidéo grâce à l’émulation hardware

En un mot : Les passionnés de jeux vidéo sont un groupe de nostalgiques qui aiment souvent revisiter certains des plus grands titres d’hier. Malheureusement pour beaucoup, le hardware vieillissant utilisé pour lire ces titres originaux n’est tout simplement pas disponible. L’émulation logicielle peut gratter les démangeaisons, mais peut également introduire des problèmes indésirables qui nuisent au sentiment d’authenticité du jeu. L’initiative Pocket handheld et openFPGA d’Analogue prend des mesures pour résoudre ce problème en émulant parfaitement les consoles et autres plates-formes historiques au niveau hardware.

Initialement prévue au début de cette année, la version bêta du firmware 1.1 d’Analogue élargit l’ensemble des fonctionnalités de Pocket et comprend plusieurs ajouts axés sur l’extension des capacités des développeurs tiers. Ces fonctionnalités supplémentaires fournissent aux développeurs des outils, des paramètres et des configurations au niveau du système d’exploitation nécessaires pour créer et déployer avec succès de nouveaux Core pour le système à l’aide du hardware FPGA (Field Programmable Gate Array) de l’appareil. Les cœurs correspondent à des fonctionnalités qui imitent une plate-forme informatique ou de console au niveau hardware.

Contrairement aux ASIC (circuits intégrés spécifiques à une application) qui sont conçus et fabriqués dans un seul but, les FPGA utilisent des blocs logiques configurables et des interconnexions programmables qui permettent aux composants reprogrammés de remplir différentes fonctions en utilisant le même hardware. Cette capacité reprogrammable offre aux développeurs une flexibilité qui n’est généralement pas disponible sur d’autres consoles et plates-formes.

Analogue a démontré le potentiel du système en incluant une implémentation entièrement fonctionnelle de ce que certains considèrent comme la première véritable plate-forme de jeu vidéo, le Programmed Data Processor-1 (PDP-1).

Ce mini-ordinateur DEC (un terme ironique selon les normes d’aujourd’hui) a fourni la base de Guerre de l’espace !un jeu de combat spatial développé par des informaticiens travaillant avec l’implémentation PDP-1 du MIT au début des années 1960.

En utilisant openFPGA, un développeur tiers « Spacemen3 » a recréé le PDP-1 et Spacewar ! en utilisant le code source d’origine dans le domaine public. Vous pouvez y jouer aujourd’hui sur Pocket avec openFPGA en suivant ce guide ici : https://t.co/XFS3ARmaUe pic.twitter.com/ut6N6Ovois — Analogique (@analogique) 29 juillet 2022

Les caractéristiques d’origine du mini-ordinateur peuvent surprendre quiconque n’est pas familier avec la technologie informatique des années 1960. Sorti en 1959 pour le bas prix de 120 000 $ (bien au-dessus de la barre des 1 million de dollars en dollars d’aujourd’hui), le PDP-1 pesait 1 600 livres. et a fourni une capacité de mémoire de 4 096 mots mise à disposition via une bande magnétique.

La gigantesque armoire principale et les périphériques, illustrés ci-dessous au Computer History Museum, offraient aux utilisateurs une puissance de calcul à peu près équivalente à celle des organisateurs électroniques et des calculatrices portables dès le milieu des années 1990. Mangez votre cœur Palm Pilot.

Guerre de l’espace ! a été développé par plusieurs informaticiens et ingénieurs du MIT en 1962. Le combat spatial à deux joueurs n’était pas seulement une première tentative et la création d’un jeu informatique. Les mécanismes et les éléments du jeu continueraient à fournir les modèles physiques, les commandes et le gameplay de certains des titres les plus populaires jamais créés, y compris le classique de 1979. Astéroïdes.

Depuis lors, le jeu a été continuellement reconnu comme l’une des percées les plus importantes de l’histoire du jeu vidéo, a été nommé sur de nombreuses listes citant les meilleurs jeux vidéo de tous les temps, et a même été nominé pour être conservé dans le canon officiel du jeu de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.

Selon Analogue, le Pocket n’est pas techniquement conçu pour lire des fichiers ROM protégés par le droit d’auteur à partir de la fente pour carte SD. L’emplacement est plutôt destiné aux mises à jour du firmware et à d’autres fonctionnalités pour prendre en charge l’appareil lui-même. La FAQ des développeurs de la société indique même clairement « Analogue ne prend pas en charge le piratage ». Ce qu’ils prennent en charge, intentionnellement ou non, est la possibilité de corriger et de signer numériquement des fichiers ROM avec une signature GB Studio, leur permettant ensuite de s’exécuter sur le Pocket.

La Pocket a été initialement mise à disposition en précommande en août 2020 et a commencé à être expédiée aux clients au premier trimestre 2022. Selon la FAQ de l’entreprise, les commandes continueront d’être expédiées en 2022 et 2023.