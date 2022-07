Meilleurs mods errants à installer et à apprécier (Puppy, Garfield, CJ et plus)

Pas même deux semaines depuis sa sortie, Stray a déjà ramassé une tonne de mods. Eh bien, tout le monde parle de ce nouveau jeu de chat d’aventure sur le thème du cyberpunk. C’est un grand jeu qui est court, avec un scénario intéressant. Bien sûr, vous ne pouvez pas continuer à rejouer le jeu à moins que vous ne prévoyiez de le lancer rapidement.

Alors que le chat du jeu est un joli chat orange, les gens étaient un peu déçus que vous ne puissiez pas changer ou personnaliser le chat. Heureusement, il existe une grande variété de mods que vous pouvez installer. Si vous aimez essayer différents mods, voici quelques meilleurs mods errants que vous devriez essayer pour un gameplay intéressant.

Outre la variété de chats qui peuvent être installés dans le jeu, il existe également quelques mods hilarants que vous pouvez essayer. Certains d’entre eux sont discutables dans le sens où c’est soit drôle, soit effrayant de voir ces mods particuliers. Jetons un coup d’œil aux différents mods de personnages disponibles pour le jeu Stray.

CJ Blague Stray Mod

Vous vous souvenez de Carl Johnson de Grand Theft Auto : San Andreas ? Eh bien, il est de retour ! Et il ne sillonne plus Grove Street. Au lieu de cela, il se promène maintenant à quatre pattes. Il ressemble à un mod maudit. C’est un mod amusant à installer et à parcourir dans la ville. Essayez-le.

Happy Puppy Stray Mod

Maintenant, c’est un jeu de chat, non ? Et si vous étiez quelqu’un qui aime les chiens ? Eh bien, voici un mod qui vous permet de jouer à Stary en tant que petit chiot. Au lieu de miauler dans le jeu, vous pouvez désormais aboyer ! Obtenez ce mod si vous aimez les chiens.

Le module Bolt Stray de Disney

Si vous avez regardé le film Bolt de 2008 et que vous avez aimé le chien, les moddeurs ont décidé de vous laisser jouer en tant que Bolt dans le jeu. Désormais, il remplace tous les chats du jeu par des chiens. Ainsi, si vous jouez au prologue du jeu, vous verrez d’autres compagnons canins à la place des chats.

Minecraft Cochon Stray Mod

Minecraft est un jeu très populaire et apprécié de tous. Maintenant, si vous avez joué au jeu, vous savez que tous les personnages du jeu sont faits de blocs, n’est-ce pas ? Donc, si vous pensiez que jouer en tant que cochon dans Stray semble être une bonne idée, alors c’est le mod qu’il vous faut. Ce mod remplace tous les modèles de chats par des cochons du jeu vidéo Minecraft.

Mod écran partagé Mod égaré

Stary est un jeu solo. Cependant, si vous prévoyez de jouer au jeu avec vos amis via une coopération locale en tant que jeu de canapé, ce mod vous permet d’activer cette fonctionnalité. Pour que cela fonctionne parfaitement, assurez-vous que la vue d’ensemble est activée sur Steam et que vous disposez d’un contrôleur supplémentaire. Le mod permet à un joueur d’utiliser la souris et le clavier et le second joueur avec un contrôleur. Nous pourrions voir plus de mises à jour qui permettraient aux deux joueurs d’utiliser des contrôleurs.

Différents mods de chat errants

Voyons maintenant les différents mods de chat disponibles. Ces mods remplacent simplement le type de chat que vous jouez dans le jeu. Donc, il n’y a pas grand-chose à expliquer. Téléchargez et profitez simplement des mods dans Stray.

chat marin lune

Garfield Stray Mod

Les mods ci-dessus étaient tous des races de chats différentes et si vous aimez les chats, vous aimerez tous les mods. Maintenant, voici votre chance de jouer en tant que Garfield. Oui, le chat qui aime les lasagnes. C’est Garfield de la série de dessins animés ici pour jouer dans Stray.

Péter Stray Mod

Voici un mod qui vous fera rire lorsque vous l’installerez dans votre jeu. Bien sûr, dans Stray, vous pouvez miauler, dormir, gratter, sauter et faire tomber des objets. Eh bien, ce moddeur a pensé qu’il serait amusant de faire péter le chat à différents endroits. Essayez-le pour bien rire.

Vous pouvez installer ces mods facilement en collant simplement les fichiers Pak dans Stray\Hk_project\Content\Paks chemin du fichier.

Et ce sont les mods Stray les meilleurs et les plus amusants que vous devez installer pour apporter plus de divertissement tout en jouant à ce joli petit jeu d’aventure. Si vous connaissez d’autres mods pour le jeu Stray, n’hésitez pas à les partager sur nos réseaux sociaux.

