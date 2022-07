Valve a résolu les problèmes de sa chaîne d’approvisionnement et promet de rattraper son retard actuel d’ici la fin de l’année

TL;DR : Le Steam Deck de Valve a été un succès, mais la société a eu du mal à répondre à la demande. La société a résolu les problèmes de sa chaîne d’approvisionnement et a déclaré qu’elle pourrait rattraper son retard d’ici la fin de l’année, à moins d’un afflux massif de nouvelles réservations. Cependant, le ralentissement économique et la contraction du secteur de la technologie ont sans aucun doute contribué à une baisse de la demande de gadgets de jeu pour PC portables.

Vendredi, Steam a publié de bonnes nouvelles concernant la production de Steam Deck. Valve dit qu’il a atténué certaines de ses contraintes de chaîne d’approvisionnement et a été en mesure d’accélérer la fabrication. En conséquence, il a déplacé la majeure partie de la file d’attente de réservation du quatrième trimestre vers le troisième trimestre, tandis que le reste de ses commandes existantes recevront « solidement » leurs Decks d’ici la fin de l’année.

La plupart des clients qui s’attendent à recevoir leur commande vers la fin de l’année peuvent s’attendre à ce qu’elle arrive d’ici la fin septembre. La file d’attente de 2022 a encore de la place pour plus de commandes sur la base des projections de production actuelles, donc si vous en voulez une cette année, commandez bientôt. Valve dit que les approvisionnements sont encore quelque peu limités, de sorte que les 2022 unités restantes pourraient être réservées rapidement.

Les clients peuvent réserver une unité sur la page dédiée du magasin Steam de Valve pour un dépôt de 5 $. Le Steam Deck de 64 Go coûte 399 $, 256 Go coûte 529 $ et l’unité de 512 Go coûte 649 $. Valve indique que si la file d’attente déborde pour n’importe quelle version, les nouvelles réserves passeront au premier trimestre de 2023 et la page du magasin ajustera les délais d’expédition en conséquence. Au moment de la publication, les trois modèles sont toujours prévus pour des livraisons au quatrième trimestre.

Bonne nouvelle : tous ceux qui ont actuellement une réservation peuvent obtenir leur Steam Deck d’ici la fin de l’année ! Nous avons résolu les problèmes de chaîne d’approvisionnement, un groupe de personnes a été transféré au troisième trimestre et toutes les autres réservations sont maintenant au quatrième trimestre. Plus de détails ici : https://t.co/Xj2yEHqpKZ pic.twitter.com/floa2xZelK – Steam Deck (@OnDeck) 29 juillet 2022

Le carnet de commandes du Steam Deck a été un parcours cahoteux. Valve a commencé à prendre des réservations en juillet 2021, et elles sont allées vite. Les scalpeurs en ont ramassé beaucoup et les ont vendus jusqu’à 1 000 $. À la fin du mois, Valve estimait vaguement que les nouvelles réservations seraient livrées quelque temps « après le deuxième trimestre 2022 ».

Malgré les délais de livraison plus longs pour les nouvelles commandes, la société s’attendait toujours à expédier les premières unités en décembre 2021. Cependant, en novembre, Valve s’est rendu compte qu’il n’allait pas atteindre les objectifs de production et a retardé la sortie jusqu’en février 2022. Il a à peine respecté ce délai. , les premiers Decks étant sortis le 28 février.

Les testeurs initiales étaient pour la plupart positives, et moins d’une semaine après l’expédition des premières unités, Gabe Newell parlait déjà d’un Steam Deck 2. Bien qu’il ne soit pas inhabituel pour les entreprises de commencer à planifier une console de suivi si près de la sortie du génération actuelle, les contraintes d’approvisionnement étaient encore si fortes pour l’ordinateur de poche que les revendeurs recevaient jusqu’à 3 000 dollars par unité sur eBay.

Heureusement, Valve a légèrement augmenté les expéditions du deuxième trimestre 2022 en avril, atténuant une partie de la tension. Ce deuxième coup de pouce ne rattrapera toujours pas l’accumulation des commandes en souffrance, mais au moins certains clients peuvent s’attendre à une livraison plus tôt que prévu à l’origine.