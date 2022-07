Apple étend les annonces de l’App Store de la recherche à l’onglet « Aujourd’hui » et plus encore

Apple étend son activité publicitaire et ajoute deux nouveaux espaces publicitaires à l’App Store. Actuellement, l’App Store dispose de deux espaces publicitaires : un dans l’onglet principal « Recherche » et un dans les résultats de recherche. Les deux nouvelles publicités de l’App Store annoncées aujourd’hui apporteront des publicités sur la page d’accueil « Aujourd’hui » de l’App Store, ainsi que sur les pages d’applications individuelles.

Les publicités de l’App Store arrivent dans de plus en plus d’endroits

Les nouveaux emplacements publicitaires dans l’App Store permettront aux développeurs de placer des annonces en dehors de l’onglet Recherche et des résultats de recherche. Tout d’abord, un nouvel espace publicitaire arrive sur la page d’accueil « Aujourd’hui » de l’App Store. Cet endroit, comme on le voit dans l’image ci-dessus, est situé dans le deuxième emplacement de la page Aujourd’hui.

Apple note que le reste de l’onglet Aujourd’hui restera axé sur la conservation et la découverte – le spot publicitaire sera clairement marqué comme une publicité utilisant la même bannière/arrière-plan bleu que les publicités de recherche. Ce sera évidemment un placement publicitaire assez lucratif pour Apple et les développeurs, car il se trouve directement sur la page que les utilisateurs voient lorsqu’ils ouvrent l’App Store pour la première fois.

Le deuxième nouveau placement publicitaire arrive directement sur les pages de produits elles-mêmes. Cela indique que les développeurs pourront désormais placer des annonces sur les pages de produits pour d’autres applications. Cet endroit est situé tout en bas de la page du produit, sous la section de la bannière qui affiche d’autres applications de ce développeur.

Les développeurs ne pourront pas cibler une application spécifique lorsqu’ils enchériront pour le placement d’annonces sur la page produit. Par exemple, Twitter ne pourrait pas cibler spécifiquement Tweetbot. Les annonces, cependant, seront pertinentes pour chacune des pages de produits. Cela indique que vous pourriez (et que vous verrez probablement) voir des publicités pour des concurrents directs sur les pages d’applications.

Dans un communiqué, Apple a expliqué que ces nouveaux emplacements publicitaires offrent aux développeurs un moyen supplémentaire de cibler et d’atteindre de nouveaux clients, tout en respectant l’engagement d’Apple en matière de confidentialité :

Apple Search Ads offre aux développeurs de toutes tailles la possibilité de développer leur activité. Comme nos autres offres publicitaires, ces nouveaux emplacements publicitaires reposent sur la même base : ils ne contiendront que du contenu provenant des pages de produits App Store approuvées des applications et respecteront les mêmes normes de confidentialité rigoureuses.

Ron Schneidermann, PDG de la populaire application AllTrails, a déclaré ceci dans un communiqué :

Apple Search Ads nous a aidés à attirer de nouveaux clients plus engagés sur tous les marchés. Nous nous appuyons sur Apple Search Ads pour acquérir des clients de manière rentable. Il s’agit d’un élément essentiel de notre stratégie de croissance. Au fur et à mesure qu’ils seront disponibles, nous prévoyons d’investir dans de nouveaux emplacements pour atteindre encore plus de clients sur l’App Store et continuer à stimuler la croissance de notre entreprise.

Les nouveaux emplacements d’annonces commenceront bientôt à apparaître dans l’App Store pour être testés, mais il n’y a pas de détails sur le moment exact où cela se produira.

Confidentialité des annonces de l’App Store

Apple permet aux utilisateurs de désactiver facilement les publicités personnalisées la première fois que vous ouvrez l’une de ses applications. Actuellement, Apple affiche des publicités dans l’application News, l’App Store et l’application Stocks.

En fait, Apple a déclaré plus tôt cette année qu’environ 78 % des utilisateurs d’iOS 15 désactivent les publicités personnalisées. Selon Apple, cela n’a aucun impact sur les conversions ou l’efficacité. La société a expliqué que les annonceurs ont constaté un taux de conversion de 62,1 % des clients qui ont opté pour les publicités personnalisées au premier trimestre, contre un taux de conversation de 62,5 % parmi les utilisateurs qui se sont désabonnés.

Les nouveaux emplacements publicitaires sont dotés des mêmes protections de confidentialité que les autres publicités propriétaires d’Apple. Cela inclut de ne pas cibler des individus ou de petits groupes, mais plutôt uniquement des segments composés d’au moins 5 000 utilisateurs. La société ne crée pas non plus de profils d’utilisateurs individuels dans ses applications et ses services. Au lieu de cela, il s’appuie sur des identifiants aléatoires.

