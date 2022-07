Application ‘TV Remote’ mise à jour avec des options de thème, une mise en page personnalisée, etc.

TV Remote a été lancé pour iOS l’année dernière comme une alternative permettant aux utilisateurs d’iPhone de contrôler leurs téléviseurs intelligents à partir d’un iPhone ou d’un iPad. Cette semaine, l’application a été mise à jour vers la version 2, qui comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que des options de thème, une mise en page personnalisée, des widgets, etc.

L’idée principale de l’application est assez simple : l’interface reproduit les principaux boutons de la télécommande de votre téléviseur, vous pouvez donc faire des choses comme changer de chaîne, changer le volume ou même accéder à l’écran d’accueil du téléviseur sans avoir à prendre votre télécommande . Tout se fait depuis votre appareil. Configurer un téléviseur compatible pour la première fois ne prend que quelques secondes.

D’après mon expérience d’utilisation avec un téléviseur Samsung QLED, l’application TV Remote offre une expérience meilleure et plus cohérente que celle fournie par l’application officielle Samsung.

Avec l’application TV Remote, tout fonctionne presque instantanément, et je n’ai pas à attendre quelques secondes jusqu’à ce que l’application identifie mon téléviseur, ce qui se produit à chaque fois avec l’application Samsung pour une raison inconnue.

Quoi de neuf avec TV Remote 2 ?

Avec TV Remote 2, l’application est plus personnalisable que jamais. Par exemple, il propose désormais des options de thème afin que les utilisateurs puissent modifier l’apparence de leur télécommande virtuelle. Vous pouvez même créer ou définir un thème différent pour chaque téléviseur associé à l’application. Il existe également des options pour choisir des couleurs spécifiques de la télécommande en mode clair et sombre.

Les thèmes sont synchronisés avec vos autres appareils Apple via iCloud, vous n’avez donc pas besoin de recréer les mêmes thèmes sur chacun d’eux. Une autre nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de personnaliser la mise en page de l’application. De cette façon, vous pouvez réorganiser les boutons et choisir ceux qui vous sont les plus utiles.

D’autres améliorations apportées à cette mise à jour incluent des widgets d’écran d’accueil nouveaux et repensés, des améliorations d’accessibilité et une découverte plus rapide de la télévision.

TV Remote 2 est maintenant disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, afin de déverrouiller certaines des fonctionnalités telles que les thèmes et les widgets, les utilisateurs doivent s’abonner à TV Remote Premium. L’application fonctionne avec iPhone, iPad et Apple Watch. Il convient de noter que l’application fonctionne avec LG, Samsung, Hitachi, Toshiba, Sharp et d’autres téléviseurs intelligents.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :