La législation antitrust technologique reste bloquée alors que Schumer dit aux donateurs qu’il ne programmera pas encore de votes

La semaine dernière, les démocrates ont exhorté le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, à programmer des votes sur deux lois antitrust technologiques, mais il a déclaré hier soir aux donateurs qu’il ne le ferait pas encore.

Au cœur de l’impasse se trouve un désaccord sur la question de savoir si suffisamment de sénateurs voteraient en faveur des deux projets de loi – dont l’un aurait un gros impact sur Apple…

Arrière plan

On s’inquiète de plus en plus du pouvoir et de la domination du marché d’un petit nombre de géants de la technologie. Le Congrès a travaillé sur plusieurs projets de loi antitrust, chacun conçu pour résoudre différents problèmes. Deux d’entre eux ont progressé au point où ils sont prêts pour un vote :

C’est ce deuxième projet de loi qui représente la plus grande menace pour Apple, nécessitant de grands changements dans le modèle commercial de l’App Store, notamment en autorisant les magasins d’applications tiers.

Apple a fait pression contre cela, insistant sur le fait qu’avoir le contrôle exclusif de la vente d’applications iPhone est plus sûr pour les consommateurs, mais les révélations continues sur les escroqueries de plusieurs millions de dollars dans l’App Store ont remis en question ce récit.

Les deux projets de loi exigent désormais que Schumer programme des votes. Il a jusqu’à présent refusé de le faire, affirmant qu’il soutenait les lois mais voulait être sûr qu’elles passeraient. D’autres pensent qu’il est moins enthousiaste qu’il ne souhaite que les gens le croient et qu’il hésite dans l’espoir qu’ils soient enterrés alors que l’attention se tourne vers les élections de mi-mandat.

Les votes sur la législation antitrust technologique ne sont pas là, dit Schumer

Bloomberg rapporte que Schumer a dit à une salle remplie de ses donateurs qu’il pensait que l’un des projets de loi n’avait pas encore les 60 votes nécessaires pour être adopté.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré à un groupe de donateurs qu’il ne pensait pas qu’il y avait suffisamment de voix au Sénat pour adopter une législation antitrust destinée à réduire le pouvoir des plus grandes entreprises technologiques, selon des personnes familières avec ses remarques. . Schumer a été interrogé sur la mesure, l’American Choice and Innovation Online Act, lors d’une séance de questions-réponses lors d’une collecte de fonds mardi soir. Il a qualifié le projet de loi de « haute priorité », mais a déclaré que le Sénat n’avait pas les 60 voix nécessaires pour l’approuver.

Les démocrates ne sont pas d’accord, pour deux raisons. Premièrement, les deux projets de loi bénéficient d’un support bipartite.

Comme vous le savez, ces projets de loi sont le sous-produit d’une enquête bipartite de 16 mois menée par le sous-comité du comité judiciaire de la Chambre sur le droit antitrust, commercial et administratif (sous-comité antitrust). Cette enquête a été l’une des enquêtes de marché les plus étendues et les plus approfondies de l’histoire du Congrès.

Deuxièmement, une série de sondages d’opinion montrent un fort support du public à la législation. Alors que certains sénateurs peuvent être ambivalents, on pense que la plupart voudraient être vus voter en faveur, surtout si près des mi-mandats. Schumer, cependant, est indifférent.

Chaque semaine qui passe sans vote nous rapproche des vacances d’été. Si les votes n’ont pas lieu avant cette date, on craint que le projet de loi ne soit perdu car les sénateurs se concentrent davantage sur leurs campagnes de mi-mandat que sur leur travail.

