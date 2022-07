Intel fabriquera des puces pour les appareils intelligents de MediaTek

En bref : lundi, MediaTek et Intel ont annoncé un partenariat stratégique qui verra le premier utiliser les technologies de processus avancées du second pour aider à construire une chaîne d’approvisionnement plus équilibrée et résiliente.

Intel a déclaré que MediaTek visait à utiliser Intel Foundry Services (IFS) pour créer des puces pour une gamme d’appareils de périphérie intelligents optimisés pour des performances élevées, une faible consommation d’énergie et une connectivité permanente. Team Blue a une capacité importante aux États-Unis et en Europe et devrait être en mesure d’aider MediaTek à étendre sa portée sur ces principaux marchés.

Les termes financiers de l’accord n’ont pas été partagés publiquement et nous ne savons pas combien de puces Intel fabriquera pour MediaTek. Le premier lot de puces sera construit sur le nœud hérité Intel 16 qui devrait être disponible pour les tapeouts plus tard cette année avant les rampes de volume au début de 2023. Intel 16 est une version améliorée du processus 22FFL (FinFET Low Power) de la société pour applications moins exigeantes.

MediaTek est l’un des meilleurs concepteurs de puces sans usine au monde. La plupart des plus de deux milliards d’appareils qu’elle fabrique chaque année proviennent de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

« Nous avons la bonne combinaison de technologie de processus avancée et de capacité géographiquement diversifiée pour aider MediaTek à fournir le prochain milliard d’appareils connectés à travers une gamme d’applications », a déclaré le président d’IFS, Randhir Thakur.

Début 2021, Intel a annoncé le lancement d’IFS, une initiative visant à ouvrir sa technologie à d’autres fabricants de puces et à répondre à la demande mondiale croissante de capacités de fabrication de semi-conducteurs. En plus de son réseau mondial d’usines existant, les clients d’IFS pourront accéder à de nouvelles usines dans l’Ohio et en Allemagne lorsqu’ils seront en ligne.