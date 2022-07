Pourquoi les sous-titres sont-ils devenus plus populaires ?

Vue d’ensemble : des articles récents ont relancé le débat sur les raisons pour lesquelles de plus en plus de téléspectateurs utilisent le sous-titrage ces jours-ci. Un article du Telegraph au cours du week-end met en évidence la popularité croissante des médias étrangers et blâme en partie les enfants bloqués sur leur téléphone, mais cela ne raconte pas toute l’histoire.

Les cinéastes et les chercheurs ont proposé plusieurs facteurs pour expliquer la popularité croissante des sous-titres. Les raisons incluent des changements dans la façon dont les téléspectateurs traitent les informations, ce que les gens regardent et des changements dans la conception audio. Les traducteurs et les sous-titreurs en ressentent vivement les effets.

Un article du dimanche du Telegraph est le dernier à souligner la tendance, l’épinglant sur la génération Z. Il fait référence à l’étude de novembre dernier de Stagetext et Sapio Research suggérant que la plupart des téléspectateurs âgés de 18 à 25 ans activent les sous-titres de temps en temps ou tout le temps. L’une des principales raisons est qu’ils sont plus disposés à regarder des émissions et des films produits en dehors des États-Unis, en anglais et non anglais. Les Américains qui regardent des émissions britanniques comme Peaky Blinders, Downton Abbey ou Derry Girls pourraient avoir besoin d’aide pour comprendre les accents.



Crédit image : BBC/Stagetext/Sapio Research

Plus tôt ce mois-ci, une enquête de Preply a donné des résultats similaires à l’étude Sapio, notant que les Américains avaient également du mal à comprendre les accents dans Game of Thrones, Outlander, Bridgerton, The Crown et Doctor Who. Il contient également une liste de célébrités que les Américains ont du mal à comprendre, remplie d’acteurs britanniques comme Tom Hardy, Michael Caine, James McAvoy et Idris Elba.

La programmation en langue étrangère de plus en plus populaire est une autre raison apparente de l’augmentation de l’utilisation des sous-titres. La série sud-coréenne Squid Game est devenue l’émission la plus populaire de Netflix. Parasite – également de Corée du Sud – a été le premier film non anglophone à remporter le prix du meilleur film aux Oscars en 2020. D’autres exemples incluent Money Heist, Lupin, Narcos, Call My Agent!, RRR et Dark.

Une autre théorie est que les jeunes téléspectateurs aiment lire rapidement les sous-titres, jeter un coup d’œil sur ce qui se passe à la télévision, puis recommencer à regarder leur téléphone. Ici, les sous-titres facilitent efficacement le visionnage passif d’une série ou d’un film en multitâche.

Cependant, un facteur important indiqué par l’enquête Preply est que le dialogue devient plus difficile à entendre en raison du mixage du son. Plus des trois quarts des répondants ont déclaré avoir de la difficulté à entendre les répliques des personnages sur une musique de fond. Par exemple, le film Tenet de Christopher Nolan en 2020 est devenu un point d’éclair dans le débat entourant les dialogues de films inintelligibles.

En décembre dernier, Slashfilm a interviewé des travailleurs de l’industrie du divertissement pour trouver les causes profondes des récents changements dans le mixage audio. Certains réalisateurs et acteurs préfèrent désormais une approche naturaliste pour livrer et filmer des performances qui pourraient être plus difficiles à enregistrer pour l’équipe de son. Certains disent que les équipes de son sont de plus en plus ignorées sur les plateaux. Les réalisateurs et les mixeurs audio rencontrent également des problèmes lors de l’optimisation pour les cinémas par rapport aux téléviseurs.

Plusieurs personnes interrogées se sont plaintes à Slashfilm que les cinémas réglaient leurs haut-parleurs trop bas, tuant le dialogue. Lors du mixage pour le streaming, un obstacle important réside dans les services de compression audio utilisés pour conserver les données. Les appareils mobiles permettent aux téléspectateurs de regarder du contenu dans des espaces publics plus fréquentés et plus bruyants. Certains utilisent également des sous-titres pour apprendre une nouvelle langue, y compris les apprenants ESL.

La préférence croissante pour les sous-titres et la popularité des divertissements en langue étrangère ont accru une demande que les auteurs de sous-titres peinent à satisfaire. La télévision éloigne les traducteurs d’autres secteurs comme la diplomatie. Dans le même temps, le sous-titrage est de plus en plus reconnu comme une forme d’art, car les téléspectateurs ont loué l’écriture créative dans les sous-titres codés de Stranger Things Saison 4.

Quoi qu’il en soit, il est clair que les sous-titres sont devenus un outil d’accessibilité de plus en plus important, en particulier pour le jeune public.