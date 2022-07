Xiaomi, Amazfit, Huawei et autres trackers de fitness à grand écran

Pendant longtemps, les trackers de fitness différaient des smartwatches par leur taille. La plupart d’entre eux étaient minimalistes et certains n’avaient même pas d’écran. Petit à petit, le marché a exigé des produits plus complexes, et en conséquence, les écrans se sont développés. Actuellement, la frontière entre smartwatch et tracker de fitness est très mince, mais la différenciation peut encore être faite. Si vous cherchez un bracelet d’activité et souhaitez avoir un grand écran, voici les meilleures propositions :

Bande intelligente Xiaomi 7 Pro

En ce qui concerne les trackers de fitness, nous ne pouvons pas nous empêcher de mentionner la marque qui a tout déclenché. Ce bracelet a grandi génération après génération. Il y a quelques semaines, la société chinoise a présenté sa nouvelle variante surdimensionnée de sa série Smart Band (anciennement connue sous le nom de Xiaomi Mi Band).

Le Smart Band 7 Pro dispose d’un écran généreux de 1,64 pouces avec la technologie d’affichage permanent. Il dispose également d’une mesure de la fréquence cardiaque, d’une surveillance de l’oxygène et de la respiration pendant le repos pour détecter l’apnée du sommeil. Il peut surveiller environ 110 sports et a un design assez sobre.

Bande Amazfit 7

Avec une augmentation considérable de la taille par rapport à la génération précédente —et un nombre qui a été ignoré pour correspondre à la concurrence—, l’Amazfit Band 7 arrive avec un design très similaire au reste des propositions que nous allons voir, prenant grand soin de son esthétique. C’est un modèle avec une autonomie de 18 jours, 120 modes sportifs et un système PeakBets révolutionnaire, capable de mesurer nos conditions à tout moment pendant l’entraînement.

L’Amazfit Band 7 est capable de mesurer l’oxygène, la fréquence cardiaque, le stress, le sommeil et même les siestes. Il intègre Alexa et promet de vous informer de toute anomalie qu’il détecte dans votre corps pendant que vous le portez à votre poignet.

Bande Huawei 7

Avec un design qui épouse assez bien les yeux, l’engagement de Huawei sur le marché des bracelets d’activité en 2022 passe par cet appareil qui ne fait que 9,99 millimètres d’épaisseur et qui possède un bon écran. C’est un appareil sans frontières, avec deux semaines d’autonomie par charge et deux jours d’utilisation avec une charge rapide de 5 minutes.

Quant à ses capacités, le Huawei Band 7 dispose du système TruSeen 4.0, capable de mesurer l’oxygénation du sang et les palpitations cardiaques. De plus, il dispose également de TruSport, un compagnon de nos routines d’entraînement qui pourra mesurer nos capacités de résistance et de récupération.

Charge Fitbit 5

Cet appareil est pratiquement une montre intelligente miniature. Il dispose de plusieurs technologies qui sont présentes dans les appareils Fitbit haut de gamme, comme l’électrocardiogramme ou le capteur EDA pour mesurer le stress. Il est totalement axé sur la santé, puisqu’il est capable de surveiller le sommeil, l’activité que nous faisons quotidiennement et aussi le sport.

Le Fitbit Charge 5 est nettement plus grand que son prédécesseur, avec de meilleures finitions et un affichage plus intéressant. Ce n’est pas un appareil bon marché, mais il est vraiment complet.

Les liens que vous pouvez voir dans cet article font partie de notre accord avec le programme Amazon Associates et pourraient nous rapporter une petite commission sur leurs ventes (sans jamais influencer le prix que vous payez). Bien sûr, la décision de les publier a été prise librement selon les critères éditoriaux d’El Output, sans tenir compte des suggestions ou des demandes des marques concernées.