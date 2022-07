Les testeurs du Pixel 6a sont arrivées, et c’est un solide smartphone de milieu de gamme

Par Engadget le 21 juillet 2022



89

Je pense qu’il est temps que nous arrêtions de voir la série Pixel A comme une ligne « budgétaire ». Avec son design raffiné, son processeur puissant et ses caméras satisfaisantes, il y a plus de similitudes que de différences entre le 6a et ses frères et sœurs phares. C’est facilement l’un des meilleurs téléphones pour l’argent. Oui, ce serait bien d’avoir un écran plus rapide et plus lumineux et une recharge sans fil, mais ce n’est pas une donnée sur un midranger.

De The Verge le 21 juillet 2022



80

Le Pixel 6A est un téléphone phare avec certaines des fonctionnalités les plus intéressantes – c’est une approche pour construire un téléphone de milieu de gamme. L’autre approche consiste à investir un peu plus dans ces fonctionnalités intéressantes, comme un écran à rafraîchissement rapide, mais à inclure un processeur moins cher et à sacrifier un peu les performances. C’est la voie empruntée par Samsung avec le Galaxy A53.

Par DigitalTrends le 21 juillet 2022



80

Bien que ce ne soit peut-être pas la valeur de knock-out pour laquelle ses prédécesseurs étaient célèbres, le Pixel 6a offre toujours beaucoup de téléphone pour pas beaucoup d’argent.

Par How to Geek le 21 juillet 2022



70

L’inclusion par Google du processeur phare Tensor a permis au Pixel 6a de se sentir premium du point de vue de la vitesse et des performances, mais d’autres aspects du téléphone ont dégradé l’expérience. Par exemple, la faible autonomie de la batterie sur la 5G et le manque de charge sans fil vous rappellent constamment que vous utilisez le combiné économique de l’entreprise.

Par HotHardware le 21 juillet 2022



90

Nous pensons que vous en avez pour votre argent avec le Pixel 6a, qui commence à seulement 449 $. Ce prix rend le Pixel 6a deux fois moins cher que certains smartphones phares de nos jours, mais vous obtenez certainement plus de la moitié de la valeur en retour. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone de milieu de gamme et que vous pensez qu’une sensation haut de gamme, une autonomie de batterie fantastique et qu’un système de caméra qui fait face à des téléphones plus chers sonne comme un combo gagnant, alors nous vous recommandons vivement le nouveau Google Pixel 6a.

Par HardwareZone le 21 juillet 2022



À lui seul, le Pixel 6a vaut son pesant d’or, étant donné qu’il fonctionne presque aussi bien que le Pixel 6, si les utilisateurs ne recherchent pas les fioritures supplémentaires partagées précédemment. De plus, il ressemble à un véritable phare Pixel 6, qui a un prix officiel de 999 $.

Par Développeurs XDA le 21 juillet 2022



Le Google Pixel 6a est un smartphone de milieu de gamme avec Google Tensor et un appareil photo haut de gamme, même si son exécution semble un peu confuse.