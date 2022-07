TMNT : La collection Cowabunga sera lancée en août sur toutes les principales plateformes

En bref : Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection a enfin une date de lancement. Les héros d’un pack demi-coque débarqueront sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et sur PC via Valve’s Steam le 30 août 2022.

La collection comprend 13 classiques de la célèbre franchise Teenage Mutant Ninja Turtles, dont certains deviennent de plus en plus difficiles à trouver sur les plateformes modernes. Le bundle rendra tous les jeux accessibles dans un seul package sur pratiquement tous les principaux systèmes de jeu.

Les jeux suivants sont inclus dans la collection Cowabunga :

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade, avec jeu en ligne)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade, avec jeu en ligne)

Teenage Mutant Ninja Turtles (Système de divertissement Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : Le jeu d’arcade (Système de divertissement Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles III : Le projet Manhattan (Nintendo Entertainment System)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Système de divertissement Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV : Les tortues dans le temps (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo, avec jeu en ligne)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis, avec jeu en ligne)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Combattants du tournoi (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles : La chute du clan Foot (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : Retour des égouts (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III : Sauvetage radical (Game Boy)

Ce sera la deuxième version majeure de TMNT cette année. En juin, l’éditeur Dotemu a sorti Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Le jeu a été inspiré par la série animée classique des années 80 et a été un succès auprès des joueurs puisque plus d’un million d’exemplaires ont été vendus au cours de la seule première semaine.

La collection Cowabunga est développée par Digital Eclipse et éditée par Konami. Le prix commence à 39,99 $, mais il existe également un ensemble en édition limitée à 149,99 $ qui comprend une boîte de collection, une affiche en tissu, un diorama en acrylique, un ensemble de broches en émail, une douzaine de cartes à collectionner et un livre d’art en couleur.