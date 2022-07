Le site Apple TV+ ajoute enfin une barre de recherche

Apple TV+ est disponible via l’application TV sur les appareils Apple, de nombreux téléviseurs intelligents, PlayStation, Xbox, Amazon Fire TV, Roku et d’autres plateformes. Le service offre également une expérience Web rudimentaire pour accéder aux émissions de télévision et aux films originaux d’Apple via un navigateur Web, disponible sur tv.apple.com.

Le développement sur le site Web a été atrocement lent. Par exemple, la liste de surveillance Up Next n’est arrivée sur l’application Web qu’il y a quelques mois. Aujourd’hui, il acquiert une autre fonctionnalité de base que les gens attendent naturellement d’une application de streaming : la possibilité de rechercher des émissions par leur nom.

Jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait pas de fonctionnalité de recherche sur tv.apple.com. La seule façon de trouver une émission particulière (qui ne figurait pas dans votre liste Up Next) était de faire défiler les carrousels sur la page d’accueil, devant souvent faire plusieurs suppositions dans quelle catégorie Apple avait placé l’émission, puis sélectionner le titre .

De nombreux clients essayant d’utiliser l’application Web de manière régulière auraient recours à Google pour trouver ce qu’ils voulaient regarder, en recherchant quelque chose comme « ted lasso Apple TV » pour trouver l’URL de la page d’émission à partir de là.

Heureusement, cette bêtise peut maintenant prendre fin. Une barre de recherche est désormais disponible en haut à droite du site tv.apple.com. Sans surprise, vous tapez des mots-clés et il revient avec les résultats du catalogue TV+ qui correspondent à votre requête de recherche.

La qualité de l’expérience de l’application TV est généralement inférieure à la moyenne, mais le site Web est à la traîne, même à cette barre basse. L’ajout d’une fonction de recherche au site Web aide à combler au moins une partie de cet écart.

L’expérience du site Web est importante car c’est actuellement le seul moyen pour les abonnés TV+ avec des téléphones et tablettes Android, et des PC Windows, de profiter du contenu d’Apple sur leurs appareils. À ce jour, Apple n’a pas annoncé son intention de publier des applications natives pour ces plates-formes.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :