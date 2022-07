Magisk v25.2 publié sur le canal stable (Télécharger)

Une nouvelle version de Magisk, Magisk 25.2 est maintenant disponible dans le canal stable. Le mois dernier, le développeur Magisk, John Wu, a publié une version majeure de Magisk 25.0 suivie d’une petite mise à jour Magisk 25.1. Et environ un mois plus tard, une nouvelle mise à jour de Magisk est ici sous le nom de Magisk v25.2. Il y a eu beaucoup d’améliorations dans Magisk au cours des deux dernières années. Et le Magisk v25.2 apporte également des modifications et des correctifs précieux.

John Wu a annoncé le Mise à jour de Magisk sur Twitter tout comme les autres versions de Magisk. Et comme d’habitude, le projet est accessible sur Github avec toutes les informations dont un changelog. La dernière mise à jour de Magisk a été publiée moins de deux semaines après la sortie de Magisk 25.0 et il s’agissait d’une petite mise à jour. Alors que Magisk 25.2 est plutôt une mise à jour équilibrée qui inclut des correctifs et quelques modifications.

Avec le nouveau Magisk 25.2, le projet déplace désormais toute l’infrastructure de journalisation vers Rust. Le mois dernier, avec la sortie de Magisk 25.1, John Wu a mentionné que le cycle de développement de Magisk v26 commençait également et le début du projet Oxidation (Adding Rust to Magisk). Et le Rust est là avec le Magisk v25.2. Vous trouverez ci-dessous le changelog complet.

Magisk v25.2 Journal des modifications

[MagiskInit] Correction d’un problème potentiel lorsque le stub cpio est utilisé

[MagiskInit] Correction du redémarrage en récupération lorsque le stub cpio est utilisé

[MagiskInit] Correction du lien symbolique sepolicy.rules pour les appareils rootfs

[General] Meilleure détection du cryptage des données

[General] Déplacer toute l’infrastructure de journalisation vers Rust

Télécharger Magisk 25.2

La nouvelle version de Magisk est disponible sur la chaîne publique. Et vous pouvez le télécharger directement depuis la page Github ou en utilisant le bouton de téléchargement. John Wu ajoute chaque version à la page Magisk sur Github. Pour télécharger la dernière version de Magisk v25.2, utilisez le lien ci-dessous.

La méthode d’installation dépend de nombreuses options telles que le disque virtuel, la partition vbmeta, le chargeur de démarrage déverrouillé, etc. Le processus courant pour installer Magisk consiste à corriger boot.img ou recovery.img ou le fichier tar AP et à le flasher sur l’appareil à l’aide des commandes adb et fastboot.

