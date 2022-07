Les dépenses de lobbying technologique atteignent 35 millions de dollars cette année alors que les entreprises luttent contre les mesures antitrust

Les dépenses combinées de lobbying technologique d’Apple, d’Amazon, de Meta et de Google ont atteint 35,3 millions de dollars jusqu’à présent cette année. Les quatre entreprises tentent de lutter contre les mesures antitrust qui réduiraient leur domination du marché.

Au deuxième trimestre de l’année, les géants de la technologie et leurs groupes commerciaux ont dépensé plus que les grandes sociétés pharmaceutiques – bien que les dépenses de lobbying d’Apple soient revenues à leur niveau pré-record…

Arrière plan

Apple fait face à des menaces antitrust pour toute une gamme de ses produits et pratiques commerciales, d’Apple Pay aux publicités iPhone qu’il oblige les opérateurs à payer s’ils veulent vendre le téléphone.

La plus grande menace concerne l’App Store, comme nous l’avons souligné précédemment.

Apple fait valoir qu’elle n’a pas de position dominante sur ce marché, car elle considère que le marché pertinent est soit celui des « smartphones », soit celui des « applications ». La société détenant une part minoritaire du marché des smartphones dans la plupart des pays où elle opère, elle estime ne pas pouvoir être considérée comme ayant une position dominante. Les régulateurs de la concurrence ont tendance à considérer que le marché pertinent est celui des « applications iOS », et Apple a ici un monopole à 100% sur leur vente et leur distribution. Mis à part les cas marginaux, il n’y a aucun moyen pour un développeur de commercialiser une application iOS sans la vendre via l’App Store. Des entreprises comme Epic Games affirment qu’elles devraient être autorisées à vendre des achats intégrés sans qu’Apple ne perçoive une réduction de leurs revenus. L’argument ici est qu’Apple nuit aux développeurs en prenant une partie de leurs revenus, et aux consommateurs en forçant les développeurs à facturer plus pour compenser la réduction d’Apple. Apple, en réponse, dit qu’il est parfaitement normal pour une entreprise de prendre une part des ventes qu’elle facilite.

L’entreprise est confrontée à la législation antitrust dans le monde entier, y compris au Royaume-Uni et dans les 27 pays de l’Union européenne.

Mais le lobbying d’Apple se concentre principalement sur la lutte contre la réglementation antitrust américaine, qui pourrait obliger l’entreprise à autoriser les magasins d’applications iOS concurrents.

Dépenses de lobbying technologique

Bloomberg rapporte qu’Apple, Amazon, Meta et Google ont dépensé collectivement 35,3 millions de dollars en lobbying au cours du premier semestre de l’année.

Les grandes entreprises technologiques et leurs groupes commerciaux ont dépensé 17,3 millions de dollars en lobbying à Washington au cours du deuxième trimestre de cette année, cherchant à repousser une législation qui pourrait les forcer à changer fondamentalement leurs pratiques commerciales. Au cours du dernier trimestre, l’industrie a dépensé plus que l’un des plus grands donateurs de Washington: les principales sociétés pharmaceutiques et leur principal groupe commercial, qui ont dépensé près de 16 millions de dollars, selon un décompte Bloomberg des cinq principales entreprises américaines et de leur principal groupe commercial. Dans l’ensemble, les quatre plus grandes entreprises technologiques et leurs groupes tiers ont dépensé 35,3 millions de dollars au cours du premier semestre 2022, soit une augmentation de 15 % par rapport à 30,5 millions de dollars au premier semestre de l’année dernière.

Les dépenses de lobbying d’Apple ont atteint un record de 2,5 millions de dollars au premier trimestre, bien qu’elles soient tombées à 1,9 million de dollars au deuxième trimestre – le même montant que l’entreprise a dépensé au dernier trimestre de l’année dernière.

On s’attendait à ce que les projets de loi antitrust américains soient soumis au vote du Sénat le mois dernier, mais leur progression est actuellement bloquée par Chuck Schumer.

Les projecteurs sont maintenant braqués sur le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui n’a pas prévu de vote au sol pour les projets de loi bien qu’il se soit engagé à le faire plus tôt cet été. Les défenseurs de l’antitrust ont intensifié une campagne de pression contre Schumer, participant à des cascades comme la diffusion de publicités devant les maisons de Schumer à New York et à Washington. On ne sait pas si le Congrès adoptera la législation avant les vacances d’août. Pourtant, la menace a provoqué une vague d’opposition alors que les entreprises dépensent des dizaines de millions en campagnes publicitaires, acheminent de l’argent vers des groupes de façade et déploient leurs hauts dirigeants pour faire directement appel aux législateurs.

