Alienware vous permet désormais de spécifier un écran 480 Hz époustouflant sur ses ordinateurs portables de jeu de 17 pouces

En bref : Annoncés plus tôt cette année, les nouveaux ordinateurs portables de jeu m17 R5 alimentés par AMD et x17 R2 alimentés par Intel d’Alienware sont enfin arrivés. Outre les derniers combos CPU et GPU, ces monstres de 17,3 pouces sont les premiers au monde à proposer un écran FHD ultra-rapide à 480 Hz pour les joueurs les plus exigeants et les plus compétitifs.

Nous avons déjà vu AU Optronics montrer des écrans d’ordinateurs portables et de bureau à 480 Hz, et maintenant Alienware offre le même taux de rafraîchissement avec un temps de réponse de 3 ms sur ses nouveaux ordinateurs portables de jeu m17 R5 et x17 R2. Ce chiffre insensé concerne principalement les droits de vantardise pour ceux d’entre nous qui ne sont pas profondément dans les tireurs d’esports nerveux. Cependant, les joueurs compétitifs apprécieront probablement tout avantage en millisecondes qu’ils peuvent tirer de leur hardware.

Le rafraîchissement de la résolution 1080p à près de 500 fois par seconde indique également que ces ordinateurs portables doivent contenir des composants costauds en dessous. En ce qui concerne le m17 R5 alimenté par AMD, Alienware propose soit le 8C/16T Ryzen 7 6800H, soit le Ryzen 9 6900HX, avec des choix de GPU allant d’un RTX 3050Ti 4 Go au RTX 3080Ti 16 Go phare.

De plus, le modèle de base à 1 650 $ combine les déclinaisons CPU et GPU d’entrée de gamme avec 16 Go de RAM, un SSD PCIe m.2 de 512 Go et un écran FHD G-Sync de 165 Hz. Le choix du panneau FHD 480 Hz, quant à lui, fait automatiquement passer le GPU à un RTX 3070 Ti et le prix à 2 300 $.

Le x17 R2 alimenté par Intel commence à 2 249 $ plus cher, bien qu’il soit livré avec un RTX 3060 de 6 Go dans le modèle de base, au lieu du 3050Ti. En termes de processeur, Alienware propose soit le 14C/20T Core i7-12700H, soit le i9-12900HK le plus rapide d’Intel dans le x17 R2, tout en conservant les mêmes options de mémoire, de stockage et d’affichage que le m17 R5 alimenté par AMD.

Pour une déclinaison Intel entièrement spécifiée avec Windows 11 Pro, un RTX 3080 Ti, 64 Go de RAM, un SSD PCIe m.2 de 4 To et le panneau FHD 480 Hz époustouflant, vous envisagez près de 5 000 $ de hardware de jeu.