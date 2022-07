L’étiquette de sac à encre électronique d’Alaska Airlines s’associe à votre iPhone pour créer une étiquette de bagage électronique

Une technologie qui s’est avérée lente à, euh, décoller est une étiquette de bagage électronique pour remplacer l’étiquette en papier habituelle appliquée sur les bagages de soute lors de l’enregistrement. Alaska Airlines espère stimuler l’adoption en l’offrant gratuitement aux grands voyageurs.

La première étiquette de bagage à encre électronique que j’ai vue remonte à 2016 lorsque le fabricant de bagages Rimowa a commencé à en proposer une intégrée à certaines valises.

En 2019, British Airways a proposé sa propre version, appelée TAG, vendue à environ 100 $.

Ils fonctionnent via les tags NFC sur les iPhones et les smartphones Android. Lorsque vous mettez votre téléphone en contact avec l’étiquette, les données de vol sont transmises de l’application de votre compagnie aérienne à l’étiquette, où elles s’affichent automatiquement. L’utilisation de l’encre électronique indique que l’étiquette n’utilise que de l’énergie pour se mettre à jour – aucune alimentation n’est nécessaire pour afficher les informations de vol, ce qui indique qu’une petite batterie peut durer des centaines, voire des milliers de vols.

Cependant, l’idée n’a pas eu beaucoup de succès, peut-être parce que les voyageurs les plus fréquents voyagent uniquement avec des bagages à main, et le coût est rebutant pour ceux qui voyagent moins souvent.

Alaska Airlines a déclaré qu’elle était la première compagnie aérienne américaine à adopter cette technologie.

L’activation se fait en touchant simplement le téléphone utilisé pour l’enregistrement à l’étiquette de bagage électronique, qui possède une antenne qui alimente et lit les informations transmises depuis le téléphone. L’écran de l’étiquette de sac en papier électronique affichera alors les informations de vol du client.

« Cette technologie permet à nos clients d’étiqueter leurs propres bagages en quelques secondes et rend l’ensemble du processus d’enregistrement presque entièrement hors de l’aéroport », a déclaré Charu Jain, vice-président senior du merchandising et de l’innovation chez Alaska.

Les étiquettes de bagages électroniques permettront aux clients d’éviter l’étape d’impression des étiquettes de bagages traditionnelles à l’aéroport. Les voyageurs pourront activer les appareils depuis n’importe où – leur domicile, leur bureau ou même leur voiture – jusqu’à 24 heures avant leur vol via notre application mobile.

Nous deviendrons la première compagnie aérienne américaine à lancer un programme d’étiquettes électroniques pour les bagages plus tard cette année.

Pour tenter de relancer l’adoption, l’Alaska offre gratuitement 2 500 balises.

Les étiquettes de bagages à encre électronique pourraient constituer de bons appareils compagnons des AirTags pour aider à garder une trace de vos bagages en soute – bien que certaines expériences aient démontré qu’elles ne sont pas une panacée.

Find My a montré que le [missing] le sac se trouvait dans un appartement du centre de Londres, mais bien que le propriétaire ait transmis cette information à la compagnie aérienne, celle-ci n’a toujours pas réussi à le récupérer. Finalement, une semaine plus tard, Sharod a abandonné et a contacté la police, qui a rapidement récupéré le sac.

Fortune rapporte un cas similaire, où un golfeur pouvait voir l’emplacement (en mouvement) de ses clubs de golf, mais la compagnie aérienne n’était toujours pas en mesure de les réunir avec leur propriétaire.