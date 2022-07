Au moins une banque poursuit Apple en affirmant qu’elle exerce un monopole sur le système tap-to-pay de l’iPhone

Dans le contexte : à en juger par les seuls procès, les entreprises disent toujours qu’Apple la « force » à payer une prime pour quelque chose qui serait autrement moins cher ou gratuit sans son jardin clos. Une grande partie de ce bruit provient des développeurs de jeux et d’applications, mais maintenant, les banques ont des problèmes avec le système NFC d’Apple Pay.

Apple pourrait faire face à un nouveau procès antitrust dans les mois à venir. Bloomberg note qu’Affinity Credit Union (ACU), de l’Iowa, a embauché une représentation pour contester le système tap-to-pay d’Apple. Ses avocats étudient s’ils peuvent créer un recours collectif contre la plainte.

Le demandeur soutient qu’Apple a créé un monopole illégal avec le système de paiement par communication en champ proche (NFC) de l’iPhone. Les clients peuvent ajouter leurs cartes de crédit et de débit ACU à leurs portefeuilles iPhone, mais Apple facture des frais pour chaque achat.

Selon le dossier, Apple facture jusqu’à 0,15 % sur chaque transaction. Ces frais rapportent à Apple environ 1 milliard de dollars par an. Le demandeur estime que cela est injuste car il n’y a pas de frais associés à la fonction de portefeuille similaire d’Android. À première vue, cela semble relativement frivole – chaque entreprise devrait pouvoir facturer ou non dans une concurrence loyale.

Cependant, les avocats de l’ACU soutiennent qu’Apple oblige les émetteurs de cartes de crédit à utiliser Apple Pay, qui existe en dehors d’une simple fonction de l’application portefeuille. L’équipe juridique affirme également que les conditions de service d’Apple stipulent que les banques ne peuvent pas répercuter les frais Apple Pay sur les utilisateurs d’iPhone. Ainsi, les clients de l’iPhone n’ont pas grand-chose à se plaindre ni de raison de rechercher une application de portefeuille concurrente moins chère.

« Lorsque vous comparez la fonctionnalité d’Apple Pay aux portefeuilles mobiles disponibles sur les appareils Android – Google Pay, Samsung Pay – vous tenez essentiellement un miroir ; ils sont essentiellement identiques », a déclaré Steve Berman, cofondateur et associé directeur de Hagens Berman. , l’une des deux sociétés représentant l’ACU. « Et pourtant, le même service sur Android pour lequel les émetteurs de cartes ne paient absolument rien leur coûte collectivement 1 milliard de dollars par an via Apple Pay. La raison en est simple. Il existe une concurrence sur les appareils Android, avec plusieurs portefeuilles proposant des paiements sans contact, alors qu’Apple a interdit tous ses rivaux, faisant d’Apple Pay la seule option. »

Le procès cherche à forcer Apple à modifier ses politiques de paiement NFC pour ouvrir la concurrence sur les appareils Apple à d’autres applications de portefeuille. Il souhaite également que la société rembourse aux émetteurs de cartes les frais qu’elle leur a facturés « illégalement ». Bien que Hagens Berman aimerait que l’affaire soit transférée à un recours collectif, il appartient à un juge de décider si la poursuite justifie un plus grand nombre de demandeurs.