La NASA retarde d’un an le lancement du rover lunaire chasseur d’eau

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La NASA a retardé le lancement du prochain Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (Viper) d’une année complète afin d’effectuer des tests au sol supplémentaires du module d’atterrissage Griffin.

En 2020, la NASA a engagé Astrobotic de Pittsburgh pour construire et livrer un rover sur la Lune d’ici la fin de 2023. Le rover sera chargé de rechercher sur la surface lunaire de la glace et d’autres ressources potentielles, et renverra des données pour aider les scientifiques à en savoir plus sur l’origine. et distribution d’eau sur le satellite voisin.

Le contrat initial était évalué à 199,5 millions de dollars, mais avec cette extension la plus récente et d’autres, il totalise maintenant 320,4 millions de dollars.

L’atterrisseur lunaire Griffin livrera le rover sur la surface lunaire dans le cadre de l’initiative Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA. CLPS est un rouage clé du plan d’exploration lunaire Artemis de la NASA, qui contribueront tous deux à jeter les bases de futures visites sur la Lune et au-delà.

Connaître l’emplacement de ressources précieuses comme l’eau pourrait aider la NASA à sélectionner les futurs sites d’atterrissage. D’autres pourraient utiliser les données de Viper lors de la construction de bases souterraines ou de colonies de gravité artificielles, et les ressources locales pourraient faciliter le voyage des futurs astronautes vers Mars.

Viper est la charge utile scientifique la plus grande et la plus sophistiquée à être livrée sur la Lune via CLPS, ils veulent donc s’assurer que tous leurs canards sont alignés. Il pèsera environ 1 000 livres et contiendra quatre instruments scientifiques capables d’analyser des échantillons de sol. Une perceuse intégrée permettra au rover de creuser près de trois pieds dans la surface lunaire.

Le rover devrait passer environ 100 jours à explorer le pôle sud de la Lune, mais tout cela serait vain si le rover ne peut pas s’y rendre en toute sécurité. La NASA a déclaré que les tests supplémentaires réduiraient le risque global associé à la livraison.

Viper est maintenant sur la bonne voie pour être livré au pôle sud de la Lune d’ici novembre 2024. Croisons les doigts pour que nous ne voyions plus de retards (ou de hausses de budget) d’ici là.