La prochaine carte graphique RTX 4090 de Nvidia pourrait être deux fois plus rapide qu’une RTX 3090

Pourquoi c’est important : la carte graphique phare de nouvelle génération tant attendue de Team Green n’est pas encore prête, mais les rumeurs à son sujet s’intensifient. Une de ces rumeurs suggère que le RTX 4090 pourrait offrir près du double des performances du RTX 3090, qui était considéré comme un monstre GPU il y a moins de deux ans.

La RTX 4090 de Nvidia pourrait être la seule carte graphique qui arrivera dans les rayons des magasins à temps pour la saison des fêtes, du moins selon la rumeur. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles le reste de la gamme Ada Lovelace pourrait avoir besoin de plus de temps au four, mais cela reste à voir.

Nous savons déjà qu’il est peu probable que les GPU Arc d’Intel défient les cartes graphiques de nouvelle génération de Team Green et Team Red, car même la carte Arc A770 haut de gamme n’est conçue que comme un concurrent pour les cartes de milieu de gamme comme la GeForce RTX 3060 Ti et la Radeon RX 6650 XT.

Cependant, un résultat de référence divulgué suggère que Nvidia vise haut avec la série RTX 4000, ce qui pourrait donner à AMD une concurrence féroce pour RDNA 3. Selon une fuite hardware fiable Kopite7kimile RTX 4090 peut obtenir un score supérieur à 19 000 points au test graphique 3D Mark Time Spy Extreme.

Ce serait un résultat impressionnant car il est nettement supérieur au record du monde actuel pour un seul GPU. Au moment de la rédaction, cette première place appartient à un EVGA RTX 3090 Ti avec un overclock sérieux (et un refroidissement exotique) qui a atteint 14 600 points dans la référence graphique Time Spy Extreme. Le score moyen parmi tous les échantillons est d’un peu plus de 11 400 points, ce qui indique que le RTX 4090 pourrait être plus de 66 % plus rapide dans les tests synthétiques.

En comparaison, le RTX 3090 peut grimper jusqu’à 11 400 mais la moyenne globale est bien inférieure à quelques cheveux en dessous de 9 500 points. Si les résultats de référence divulgués pour le RTX 4090 sont vrais, cela indiquerait un saut générationnel de performances de près de 100 %. Cela ne dit rien sur les performances du ray tracing, mais cela donne une certaine crédibilité aux rumeurs antérieures selon lesquelles Nvidia et AMD pourraient être sur le point de développer les premiers GPU grand public de 100 téraflops.

Comme d’habitude, prenez ceci avec une bonne dose de sel. Cela dit, le RTX 4090 devrait avoir 16 384 cœurs CUDA, soit 56 % de plus que le RTX 3090 et 52 % de plus que le RTX 3090 Ti. Si les performances de rastérisation du RTX 4090 sont aussi élevées que cette fuite semble l’indiquer, il sera intéressant de savoir comment ce gain a été obtenu. Jusqu’à présent, la plupart des rumeurs indiquent des fréquences plus élevées et un TDP beaucoup plus élevé, mais nous devrons attendre et voir.

Mentions légales : Jose G. Ortega Castro