Netflix teste de nouvelles façons de facturer le partage de mots de passe en Amérique latine

Après avoir confirmé une perte importante du nombre d’abonnés plus tôt cette année, Netflix aurait travaillé sur de nouvelles façons de fidéliser ses abonnés et également de récupérer ses revenus. L’une de ces méthodes est en cours de déploiement dans les pays d’Amérique latine, car Netflix y a commencé à facturer le partage de mots de passe.

Netflix réprime le partage de mot de passe

En avril, Netflix a accusé les utilisateurs qui partagent leurs mots de passe avec leurs amis et leur famille d’avoir perdu plus de 200 000 abonnés au cours du trimestre précédent. Selon la société, la plateforme compte aujourd’hui plus de 100 millions d’utilisateurs qui ne paient pas d’abonnement Netflix.

Dans une note aux employés, Netflix a déclaré qu’il visait à réprimer le partage de mots de passe – et maintenant cela devient une réalité, du moins dans quelques régions. Tel que rapporté par Bloomberg Lundi, Netflix teste maintenant la facturation du partage de mot de passe dans cinq pays d’Amérique latine différents : l’Argentine, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et la République dominicaine.

Dans ces pays, les clients doivent désormais payer des frais supplémentaires s’ils utilisent un compte pendant plus de deux semaines en dehors de leur résidence principale. Pour l’instant, le système utilise des téléviseurs pour identifier plusieurs connexions à différents endroits, car Netflix indique que les utilisateurs n’auront pas à payer les frais supplémentaires pour regarder Netflix sur des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs.

Les nouveaux frais de partage des mots de passe de compte Netflix coûtent jusqu’à 2,99 $ (selon la devise locale). L’un des directeurs de l’entreprise a déclaré dans un article de blog que « le partage de compte généralisé entre les ménages compromet notre capacité à long terme à investir et à améliorer notre service ».

Netflix a choisi l’Amérique latine pour déployer la nouvelle « fonctionnalité » en premier, car le partage de mots de passe y a été « particulièrement élevé ». La société estime que laisser les utilisateurs payer pour partager leurs mots de passe est une meilleure solution que de supprimer ces comptes.

Au Chili, au Costa Rica et au Pérou, Netflix avait déjà testé une méthode similaire pour supprimer le partage de mot de passe, mais cette approche facture aux utilisateurs des frais supplémentaires pour ajouter un nouveau membre à un compte Netflix en utilisant des informations d’identification individuelles liées au compte principal.

La prise de Netcost-security.fr

Bien que Netflix semble croire que le partage de mots de passe est la principale raison pour laquelle l’entreprise a perdu des abonnés et des revenus, il existe de nombreuses autres raisons. L’un d’eux est certainement le prix.

Le forfait de base de Netflix coûte 9,99 $ par mois aux États-Unis et ne permet la diffusion que sur un seul appareil en résolution 480p. Le forfait HD coûte désormais 15,49 $ par mois, tandis que le forfait 4K prenant en charge jusqu’à quatre appareils simultanés coûte 19,99 $ par mois. Ces prix deviennent encore moins abordables dans les pays à monnaie dévaluée.

D’autre part, les concurrents de Netflix tels qu’Amazon Prime Video, Apple TV +, HBO Max et Disney + ont augmenté ces derniers mois car ils sont beaucoup moins chers. Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois aux États-Unis avec du contenu 4K et prend en charge jusqu’à cinq autres personnes sur le même compte. Disney + ne coûte que 7,99 $ par mois – également avec du contenu 4K et la prise en charge de plusieurs appareils.

On ne sait pas quand les frais de partage de mot de passe seront étendus à d’autres régions. Entre-temps, Netflix a également travaillé sur un plan moins cher et financé par la publicité. La seule chose que nous savons avec certitude, c’est que Netflix est inquiet après que le cours de son action ait chuté de 65 % cette année suite aux résultats négatifs.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :