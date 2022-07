La Nvidia RTX 4090 pourrait être la seule carte Lovelace lancée cette année

Moulin à rumeurs : Suite à la récente rumeur selon laquelle les prochaines cartes graphiques RTX 4000 (Ada Lovelace) de Nvidia n’arriveront pas avant novembre ou même décembre, une nouvelle affirmation d’un leaker rend cette prédiction positivement optimiste. Ils pensent que la seule carte verte d’équipe de nouvelle génération à être lancée cette année sera la RTX 4090, tandis que les RTX 4050, 4060, 4070 et 4080 n’arriveront pas avant 2023.

Le leaker régulier Greymon55 a récemment tweeté que la prochaine génération d’annonces/lancements de produits se concentrera autour de septembre. Ils pensent que les GPU Radeon 7000 d’AMD (Raphael) seront annoncés le mois prochain et lancés en septembre, tandis que les processeurs Intel Raptor Lake de 13e génération seront annoncés en septembre et lancés en octobre.

AD102:2022

AD103/104/106:2023 – Greymon55 (@greymon55) 15 juillet 2022

Quant à Nvidia, Greymon55 prévoit d’annoncer le GPU AD102 en septembre et de le lancer le mois suivant. Ce GPU est l’ensemble phare de la gamme qui apparaîtra dans le RTX 4090 et ce qui devrait être un RTX 4090 Ti. Quant au reste de Lovelace, il pourrait ne pas arriver avant 2023.

Bien que cela semble peu probable, il existe des preuves à l’appui de cette affirmation. Après des années de prix élevés et de faible disponibilité, les cartes graphiques sont en dessous du PDSF et en abondance – Nvidia serait en train de tuer le modèle RTX 3080 12 Go pour déplacer la version 10 Go surstockée, qui est maintenant au même prix que sa déclinaison légèrement mieux spécifiée.

Non, toutes les cartes de moins de 102 sont l’année prochaine, à moins qu’elles ne changent leurs plans à mi-parcours. – Greymon55 (@greymon55) 15 juillet 2022

Nous avons également vu des rapports affirmant que Nvidia voulait retarder ses commandes de 5 nm avec TSMC pour la série RTX 4000, le résultat du refroidissement de la demande de biens de consommation de luxe coûteux à mesure que le coût de la vie et l’inflation augmentent. De plus, il y a un flot d’anciennes cartes de minage bon marché qui frappent eBay, attirant les joueurs soucieux des coûts.

L’offre excédentaire et la baisse des prix des cartes actuelles ont conduit à des rumeurs selon lesquelles Nvidia retarderait le lancement de la série RTX 4000 jusqu’en décembre. Et alors que Greymon55 pense que la série arrivera en octobre, il est « très probable » que seule la RTX 4090 débarque cette année, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour AMD.

Comme toujours, il est important de prendre ces rumeurs avec une forte dose de sel. Mais il semble que l’état actuel du marché et de l’économie ait un impact sur les plans de Nvidia au moins dans une certaine mesure.