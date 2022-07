Parce qu’un degré de plus suffit pour déclencher des phénomènes météorologiques extrêmes

Le scientifique allemand Stefan Rahmstorf explique pourquoi une légère variation de la température moyenne mondiale suffit à déclencher des événements climatiques extrêmes.

Un lac drainé par la chaleur extrême

Depuis plusieurs semaines, l’Europe occidentale est frappée par une vague de chaleur anormale, déclenchée par l’anticyclone africain de plus en plus perturbateur et envahissant, qui s’est longtemps engagé à saper le plus agréable anticyclone des Açores de nos étés. Ce phénomène et d’autres alimentent le risque de températures bien supérieures à la moyenne, de sécheresse, d’incendies et d’une plus grande instabilité des conditions météorologiques. L’alternance entre les deux anticyclones, zones techniquement anticycloniques, est catalysée à la fois par des facteurs naturels – comme un affaiblissement des courants-jets – et d’origine anthropique, tout d’abord les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre dus aux activités humaines, à la base du réchauffement climatique. Cela conduit à des températures record notamment en France, en Espagne et au Portugal, où plus de 500 morts et des dizaines de milliers d’hectares sont partis en fumée à ce jour. Pourtant, la température moyenne mondiale n’a augmenté « que » de 1,3°C par rapport à l’ère préindustrielle. Comment est-il possible qu’un seul degré de différence (ou un peu plus) soit suffisant pour déclencher ces phénomènes météorologiques extrêmes et d’autres, incitant les scientifiques à recommander de ne pas dépasser 1,5°C ?

Une réponse est venue via Twitter du professeur Stefan Rahmstorf, responsable de l’analyse du système terrestre de Potsdam à l’Institut de recherche sur l’impact climatique et professeur de physique des océans à l’Université de Potsdam (Allemagne), une ville non loin de Berlin. Le scientifique dans un premier « chirp » a précisé que, bien que la température moyenne globale ait augmenté de 1,3°C, les zones terrestres se sont réchauffées beaucoup plus que l’océan, « et la température moyenne globale est constituée pour 70% de la surface de l’océan ». « . Selon un graphique publié par l’expert, la température à la surface de la Terre entre 1880 et 2020 a augmenté d’environ trois fois celle de la surface de la mer (0,27°C par décennie contre 0,11°C).

Le scientifique a également publié un lien vers un modèle climatique intéressant développé par l’organisation à but non lucratif « Berkeley Earth » basée à Berkeley, en Californie. Grâce à lui, il est possible de sélectionner n’importe quelle nation et de vérifier non seulement de combien la température moyenne a réellement augmenté pour ce pays, mais aussi la projection jusqu’en 2100, date à laquelle les conséquences du changement climatique se manifesteront dans toute leur destructivité. , si nous ne faisons rien pour contenir les émissions de gaz à effet de serre. Quant à l’Italie, en 2020 la température moyenne a augmenté de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, alors que pour 2100 la projection voit une augmentation spectaculaire de 4,6°C, avec des conséquences glaçantes sur la stabilité de l’équilibre des écosystèmes, des sécheresses , risques d’incendies et d’événements météorologiques catastrophiques (tels que de violentes tornades), effondrement de la biodiversité, pertes de récoltes, vagues de chaleur meurtrières et bien plus encore.

Dans un deuxième tweet, le professeur Rahmstorf a expliqué que les valeurs extrêmes des températures peuvent varier beaucoup plus que la moyenne à long terme, « parce que les conditions météorologiques changent ». Pour faire simple, même si la hausse actuelle est en moyenne de 1,3°C, des pics nettement plus importants peuvent se produire. Parmi ces changements météorologiques figurent précisément les anomalies rencontrées dans les courants-jets, des flux d’air rapides qui jouent un rôle dans l’équilibre climatique global. Comme le démontre l’étude « Accelerated western European heatwave trends related to more-persistent double jets over Eurasia » publiée dans la revue scientifique faisant autorité Nature Communications par des scientifiques allemands du Potsdam Institute of Climate Impact Research (PIK), l’Europe s’est transformée en un véritable « point chaud » des vagues de chaleur, où l’on observe une tendance à la hausse « trois à quatre fois plus rapide que le reste des latitudes moyennes du nord au cours des 42 dernières années ». En pratique, l’altération des courants-jets, eux aussi influencés par le changement climatique, tropicalisent l’Europe en en faisant un four.

Dans le troisième et dernier tweet, le professeur Rahmstorf précise que le changement climatique affecte également la circulation océanique et avec lui le risque d’événements météorologiques extrêmes, même avec une augmentation « limitée » des températures moyennes. « Le ‘cold blob’ atlantique dû au ralentissement de l’AMOC (l’inversion sud de la circulation atlantique NDR) tend à augmenter la chaleur estivale et la sécheresse en Europe », précise le scientifique allemand. Les conséquences de ce phénomène ont été détaillées dans l’étude « Changes in North Atlantic Atmospheric Circulation in a Warmer Climate Favor Winter Flooding and Summer Drought over Europe » publiée dans la revue scientifique de l’American Meteorological Society (AMS). En termes simples, la circulation océanique altérée entraîne une sécheresse / des températures record en Europe en été et de graves inondations en hiver. Il ne faut pas oublier non plus que l’accumulation d’énergie due à l’augmentation extrême des températures se libère avec des perturbations très violentes. Pour toutes ces raisons, nous devons tout mettre en œuvre pour empêcher une nouvelle augmentation des températures moyennes ; en fait, nous risquons des souffrances indicibles et même la fin de la civilisation si nous ne faisons rien contre les émissions de gaz à effet de serre.