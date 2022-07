TSMC augmente ses prévisions de revenus, signe que la demande est meilleure que prévu

En un mot : nous avons vu de nombreux rapports sur le pessimisme actuel au sein de l’industrie technologique causé par les craintes de récession, mais il y a quelques lueurs d’espoir. Le plus grand fabricant de puces au monde, TSMC, a relevé ses prévisions de croissance des revenus cette année, indiquant que la demande de produits électroniques dans certains secteurs reste forte.

Bloomberg rapporte que TSMC a augmenté la croissance de ses ventes de la précédente ~ 30% à quelque part dans la fourchette moyenne de 30%. Il a également donné un chiffre d’affaires projeté pour le trimestre de septembre de 19,8 milliards de dollars à 20,6 milliards de dollars, dépassant les estimations précédentes de 18,5 milliards de dollars.

De nombreuses entreprises technologiques ressentent la pression à la suite de la demande induite par la pandémie des deux dernières années. Un ralentissement aggravé par la hausse de l’inflation, la flambée des prix du carburant et la guerre russo-ukrainienne. Le marché des smartphones a connu l’un de ses pires trimestres de mémoire récente ; Les expéditions de PC ont chuté à deux chiffres ; et Google, Microsoft et Tesla rationalisent tous leurs activités en réponse aux changements économiques.

Mais TSMC augmente ses projections de croissance des ventes est une bonne nouvelle, d’autant plus qu’il y a eu des rapports selon lesquels Apple, AMD et Nvidia cherchent à réduire leurs prochaines commandes du fabricant de puces par crainte d’une baisse de la demande des consommateurs.

Malgré le ralentissement économique, TSMC a quand même réussi à générer un bénéfice net de 237 milliards de dollars (7,9 milliards de dollars) pour le trimestre se terminant en juin, dépassant les estimations, tandis que les revenus ont augmenté de 44 % et que sa marge brute était la plus élevée en 26 ans. Une grande partie des activités de TSMC provenait de son plus gros client, Apple, et de la demande croissante de semi-conducteurs dans les voitures.

Cependant, TSMC n’est pas complètement inconscient de la menace d’une récession. Il prévoit de déplacer une partie des 44 milliards de dollars prévus pour augmenter la capacité cette année, et une partie des fonds d’expansion de l’année prochaine, à la lumière de l’environnement incertain et des retards d’équipement. Et comme d’autres entreprises technologiques, ses actions sont en baisse (20%) cette année. Pourtant, les perspectives globales sont positives.

Le président de TSMC, Mark Liu, avait précédemment tenté d’apaiser les craintes que la situation économique n’ait un impact considérable sur l’entreprise. « L’inflation actuelle n’a pas d’impact direct sur l’industrie des semi-conducteurs, car la baisse de la demande concerne principalement les appareils grand public comme les smartphones et les PC, tandis que la demande de véhicules électriques est très forte et dépasse partiellement notre capacité d’approvisionnement, nous procédons donc à des ajustements d’inventaire », a-t-il déclaré. « Le taux d’utilisation est plein pour le reste de l’année. »