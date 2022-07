Foxconn achète une participation dans le premier fabricant de puces chinois, apparemment sans l’approbation nécessaire

L’assembleur principal d’iPhone, Foxconn, aurait acheté une participation dans le premier fabricant de puces chinois, Tsinghjau Unigroup – mais semble l’avoir fait sans l’approbation nécessaire du gouvernement.

Cette décision intervient à un moment où Apple cherche à élargir sa liste de fournisseurs de puces pour se prémunir contre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement…

Bloomberg cite ses propres sources.

Le gouvernement taïwanais considère cela comme un accord «sensible» et oblige les entreprises à demander l’approbation de l’organisme de surveillance des investissements du pays. Cependant, les deux Bloomberg et de Taïwan Quotidien économique signaler qu’aucune demande n’a été déposée.

L’investissement […] pourrait soulever des sourcils alors que les tensions montent entre Pékin et Taipei sur des questions telles que la technologie et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. L’accord nécessite le feu vert de la commission des investissements de Taïwan, qui supervise les accords sensibles, mais Foxconn n’a pas soumis de demande d’approbation, a déclaré un responsable du ministère taïwanais des Affaires économiques à Bloomberg News par téléphone. […]

Bloomberg a précédemment signalé qu’Apple envisageait, pour la première fois, d’acheter des puces de stockage flash à un fabricant de puces chinois, y compris une filiale de Tsinghua Unigroup.

Apple achète actuellement une grande partie de ses puces de stockage pour iPhone à un partenariat entre deux sociétés japonaises : Western Digital et Kioxia. Cependant, deux de leurs usines ont été touchées le mois dernier par un problème de contamination non spécifié, avec une production considérablement réduite. Alors qu’Apple aurait pu compenser avec une augmentation des commandes à Samsung et SK Hynix, l’incident a mis en évidence la dépendance d’Apple à l’égard du partenariat et a probablement incité l’entreprise à explorer des options pour diversifier ses fournisseurs.