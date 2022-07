Microsoft annonce "Quincaillerie" ligne de vêtements et merchandising

En bref : Microsoft s’est associé au designer Gavin Mathieu sur une ligne de vêtements et de marchandises qui reflète le style Normcore, qui est dit attrayant, confortable et considéré comme « normal » par la plupart des gens.

« Hardwear » est une collection de neuf pièces composée de chemises, de chapeaux, de pantalons cargo, de chandails, de pantalons de survêtement et de vestes. Il y a une forte ambiance rétro dans la ligne, comme en témoigne le t-shirt bleu ciel vert arborant le fond d’écran emblématique de Windows XP au verso et le t-shirt inspiré de MS Paint.

« Chaque pièce est intentionnelle et il y a une signification derrière chaque article de Hardwear », a déclaré Amanda O’Neal, directrice des communications multiculturelles et sociales chez Microsoft.

« Cette campagne a mis à l’épreuve notre confort et nous a parfois mis au défi, mais ce qui nous a poussés à aller de l’avant, c’est de voir l’inclusion de diverses voix tout au long du processus et les perspectives uniques sur ce qui motive ceux qui veulent s’améliorer et le monde qui les entoure, ainsi que ce qui peut empêcher les gens de progresser vers leurs objectifs », a ajouté O’Neal.

Mathieu est le fondateur et directeur créatif de Supervsn, un studio basé à Los Angeles qui se concentre sur la création de « produits, contenus et expériences qui suscitent la réflexion et qui inspirent la créativité ».

La ligne Hardwear n’est pas bon marché, mais c’est souvent le cas avec les vêtements de créateurs. L’article le moins cher, le chapeau Hardwear, vous coûtera 45 $, tandis que les t-shirts coûtent 60 $ chacun. Une veste utilitaire Hardwear verte coûte 135 $.

Toutes les pièces sont disponibles en pré-commande dans une variété de tailles et devraient commencer à être expédiées début août.

Ceux qui recherchent des produits Microsoft plus abordables peuvent consulter la boutique Xbox Gear où vous trouverez des centaines de produits sous licence officielle, dont beaucoup commencent à moins de 20 $. Microsoft a également sa ligne de chandails de vacances laide qui devrait probablement être rafraîchie plus tard cette année.