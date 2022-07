Exploit Doom II utilisé pour exécuter Doom dans Doom

En un mot : Doom est devenu le test incontournable pour déterminer si un élément matériel ou logiciel a été piraté de manière satisfaisante, mais Doom peut-il exécuter Doom ? En 2015, nous avons mis en avant un mod Doom qui vous permet de jouer à Doom dans Doom. Le dernier effort de YouTuber kgsws n’utilise pas de mod pour accomplir cet exploit, mais plutôt un exploit trouvé dans Doom II.

Nous avons tout vu, des kiosques d’auto-commande de McDonald’s et des pièces Lego aux lampes intelligentes Ikea et aux réfrigérateurs intelligents, recevoir le traitement. C’est encore une autre interprétation impressionnante dans le même sens.

L’utilisateur a trouvé un moyen de faire fonctionner Chocolate Doom (un port source de Doom) dans Doom II en utilisant l’exploit. Kgsws note que les deux jeux fonctionnent indépendamment l’un de l’autre et utilisent donc deux fois plus de mémoire que la normale. Et ce n’est pas seulement une astuce visuelle – appuyer sur F12 permet à kgsws de contrôler l’instance du jeu.

Cela ne s’arrête pas là, cependant, car le YouTuber a même pu charger d’autres jeux dans Doom, comme Heretic.

Les personnes intéressées à bricoler l’exploit peuvent se rendre sur GitHub et récupérer les fichiers requis. Vous aurez également besoin d’une copie DOS de Doom II.

