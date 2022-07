YouTube déploie enfin largement Picture-in-Picture pour iPhone et iPad

YouTube a annoncé en juin dernier que Picture-in-Picture (PiP) arrivait sur ses applications iPhone et iPad, et une large disponibilité n’est plus qu’à quelques jours pour les abonnés Premium et les utilisateurs gratuits – aux États-Unis.

Comment l’utiliser: Sélectionnez simplement une vidéo YouTube à regarder, puis quittez l’application YouTube (en glissant vers le haut depuis le bas de votre écran ou en appuyant sur le bouton d’accueil). La vidéo continuera à être lue dans un mini-lecteur, que vous pouvez déplacer sur l’écran de votre appareil lorsque vous utilisez d’autres applications.

Deux mois après l’annonce de l’année dernière, Google a laissé les abonnés YouTube Premium l’activer manuellement. Ce test s’est terminé en avril 2022 et la société était restée muette sur la disponibilité de PiP après cela.

YouTube est maintenant prêt à lancer largement la prise en charge de Picture-in-Picture « au cours des prochains jours » pour les appareils exécutant iOS 15 et iPadOS 15 ou supérieur. Ce n’est pas en direct sur plusieurs appareils que nous avons vérifiés aujourd’hui.

Nous reconnaissons que le déploiement d’une fonctionnalité très demandée a été lent et souhaitons remercier tous ceux qui ont partagé leurs commentaires lors des tests (y compris récemment sur youtube.com/new) et ont attendu patiemment ce moment !

Une fois déployé sur votre téléphone ou votre tablette, il y aura une bascule « Picture-in-picture » sous Paramètres> Général, tandis que YouTube Premium offrira toujours une lecture en arrière-plan où vous n’entendrez que de l’audio sans aucune vidéo.

Disponibilité de YouTube PiP

En termes de disponibilité, tous les membres YouTube Premium sur iPhone et iPad autour du monde « aura accès à PiP pour tous les contenus (musicaux et non musicaux). »

Pour activer la fonctionnalité, accédez à Paramètres > Général dans votre application YouTube et activez Image dans l’image. Si vous n’activez pas le PiP, vous pourrez toujours utiliser la lecture en arrière-plan par défaut (sur la base de vos commentaires sur nos expériences) !

Aux Etats-UnisPiP est disponible pour « toute personne utilisant l’application YouTube sur iPhone et iPad aura accès à PiP pour le contenu non musical » avec publicité.

Plus sur YouTube :

Découvrez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :