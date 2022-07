Threadripper 5990X 64 cœurs inédit overclocké à 4,82 GHz, atteint plus de 100 000 points dans Cinebench R23

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un échantillon d’ingénierie AMD Ryzen Threadripper 5990X overclocké dans une boucle de refroidissement liquide personnalisée a réussi à obtenir plus de 100 000 points dans le benchmark multicœur Cinebench R23. Il a été très proche de battre le record du monde détenu par un 3990X de dernière génération sur l’azote liquide.

L’overclockeur YouTube SkatterBencher a récemment mis la main sur un échantillon d’ingénierie AMD Ryzen Threadripper 5990X et a ensuite testé ses capacités d’overclocking. Ce processeur à 64 cœurs est un successeur inédit basé sur Zen 3 du 3990X, offrant seulement la moitié des voies PCIe et des canaux de mémoire des processeurs de station de travail Threadripper Pro 5000 de la société.

Comme il s’agit d’un processeur basé sur TRX40, SkatterBencher a utilisé une carte mère Asus ROG Zenith II Extreme Alpha pour les tests et l’a équipée d’un monobloc EKWB pour refroidir à la fois le CPU et les VRM sur la carte. Il démontre plusieurs méthodes d’overclocking de cette puce, y compris Precision Boost Overdrive (avec et sans Curve Optimizer) et l’overclocking manuel par CCX.

En fin de compte, il a fait fonctionner les 64 cœurs à plus de 4 GHz simultanément, le meilleur CCX atteignant 4,825 GHz lors de certains tests. Avec ces paramètres, le processeur a obtenu un score multicœur stupéfiant de 100 191 dans Cinebench R23, se rapprochant extrêmement du record du monde. À titre de comparaison, notre i9-12900KS a obtenu environ 29 000 points dans le même test.

Comme vous pouvez l’imaginer, le 5990X nécessite beaucoup de puissance pour maintenir de telles fréquences. En effet, lors de Cinebench, la carte mère faisait état d’une puissance de paquet de près de 700W. Certains CCD atteignaient plus de 90 degrés même si SkatterBencher utilisait deux radiateurs massifs (1 x 480 mm + 1 x 360 mm) pour refroidir uniquement le processeur.

Les processeurs Threadripper Pro 5000 ont récemment commencé à être expédiés aux consommateurs après avoir été des exclusivités OEM pendant des mois. Certaines cartes mères WRX80 prendraient en charge l’overclocking de la mémoire et du processeur, alors peut-être que quelqu’un pourra reproduire le succès de SkatterBencher avec un 5995WX à l’avenir.