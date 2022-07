Fuites de la série AMD Epyc Genoa: introduction de processeurs à 96 et 84 cœurs

Dans le contexte : à la fin de l’année dernière, AMD a annoncé la série Epyc de quatrième génération, nommée Genoa. Il s’est maintenant échappé des laboratoires d’AMD et passe entre les mains de fuites avant de pouvoir faire son chemin sur le marché libre dans les mois à venir.

Selon le discours d’ouverture du PDG d’AMD Lisa Su l’année dernière, les processeurs Genoa devraient avoir jusqu’à 96 cœurs basés sur l’architecture Zen 4 et utiliser le nœud TSMC 5 nm. Ils sont censés avoir deux fois la densité et l’efficacité énergétique de leur série précédente, Milan, et 25 % de performances en plus dans l’ensemble.

Yuuki Ans, un leaker prolifique dans le secteur du calcul haute performance, a révélé une feuille de calcul contenant certaines des spécifications de dix-huit modèles. Ses fuites semblent provenir des partenaires d’AMD et sont généralement bonnes, mais les détails les plus fins, comme les vitesses d’horloge et les TDP, ne sont pas encore définitifs et pourraient changer.

Certains processeurs sont uniquement appelés échantillons d’ingénierie, abrégés en ES dans les tableaux ci-dessous. Dans les cas où les modèles P et non-P ont des spécifications identiques, les deux versions sont condensées en une seule ligne.

8-12 chips

Modèle Noyaux / Fils Vitesse d’horloge de base PDT Cache L3 Epyc 9654P 96 / 192 2,00 – 2,15 GHz 360W 384 Mo ES 96 / 192 2,00 – 2,15 GHz 320 – 400W 384 Mo ES 84 / 168 2,00 GHz 290W 384 Mo Épyc 9534 64 / 128 2,30 – 2,40 GHz 280W 256 Mo ES 64 / 128 2,50 – 2,65 GHz 320 – 400W 256 Mo

Comme vous vous en doutez, un nombre de cœurs plus élevé se traduit par des TDP plus élevés et des horloges de base plus faibles. Dans cette tranche, Gênes a des horloges de base similaires à Milan mais des TDP plus élevés, même pour les modèles à 64 cœurs.

4-6 chiplets

Modèle Noyaux / Fils Vitesse d’horloge de base PDT Cache L3 Epyc 9454(P) 48 / 96 2,25 – 2,35 GHz 290W 256 Mo ES 48 / 96 3,20 – 3,40 GHz 360W 256 Mo Epyc 9354(P) 32 / 64 2,75 – 2,85 GHz 280W 256 Mo ES 32 / 64 3,20 – 3,40 GHz 320W 256 Mo ES 32 / 64 2,70 – 2,85 GHz 260W 256 Mo Epyc 9334 32 / 64 2,30 – 2,50 GHz 210W 128 Mo

Les modèles de milieu de gamme de Gênes sont cadencés bien au-dessus de ceux de Milan, mais ils ont également des TDP plus élevés. Alors que les modèles à 48 et 32 ​​​​cœurs de Milan étaient plafonnés à 280 W, Gênes dépasse cela et dépasse 300 W.

2-3 chiplets

Modèle Noyaux / Fils Vitesse d’horloge de base PDT Cache L3 Épyc 9274F 24 / 48 3,40 – 3,60 GHz 320W 256 Mo Epyc 9254 24 / 48 2,40 – 2,50 GHz 200W 128 Mo Épyc 9224 24 / 48 2,15 – 2,25 GHz 200W 64 Mo Épyc 9174F 16 / 32 3,60 – 3,80 GHz 320W 256 Mo Epyc 9124 16 / 32 2,60 – 2,70 GHz 200W 64 Mo

Genoa présente quelques bonnes options à ce niveau, comme les modèles 24 et 16 cœurs équipés de 256 Mo de cache et d’horloges de base atteignant 3,5 GHz. Cependant, ils poursuivent la tendance à consommer plus d’énergie que leurs prédécesseurs. À titre de comparaison, les modèles à 64 cœurs de Milan avaient des TDP inférieurs à 300 W, mais les modèles à 16 cœurs de Gênes atteignent le seuil de 320 W.

Pour les alimenter, Genoa dispose d’une nouvelle prise baptisée SP5. Il peut gérer jusqu’à 700 W et prendra également en charge l’homologue de Gênes pour le cloud, Bergamo. De plus, il prend en charge de nouvelles fonctionnalités, notamment DDR5 à 12 canaux et PCIe 5.0.

Gênes est prévu pour cette année et pourrait arriver prochainement. Bergame devrait arriver au premier semestre de l’année prochaine.