Un homme de Floride arrêté pour avoir vendu 1 milliard de dollars de faux matériel Cisco en ligne

Pourquoi c’est important : Ce n’est un secret pour personne que la Chine est la principale source mondiale de matériel contrefait. Pendant près d’une décennie, un homme a vendu de grandes quantités de faux systèmes Cisco à des clients sans méfiance à la recherche d’une bonne affaire sur un équipement réseau autrement coûteux. Ce type de fraude peut avoir de graves ramifications économiques lorsqu’il est utilisé pour alimenter des infrastructures critiques.

Cette semaine, un grand jury fédéral a inculpé un homme de Floride pour avoir prétendument vendu plus d’un milliard de dollars d’équipements de réseau Cisco contrefaits à plusieurs personnes, hôpitaux, écoles, agences gouvernementales et même à l’armée.

Selon le ministère de la Justice, Our « Ron » Aksoy, 38 ans, vendait du faux équipement auprès de fournisseurs en Chine et à Hong Kong. Plus précisément, il a importé des dizaines de milliers d’appareils via pas moins de 19 entités enregistrées dans le New Jersey et en Floride, collectivement surnommées le « Pro Network ».

Aksoy a vendu les produits via plusieurs vitrines sur des plateformes de commerce électronique comme Amazon, eBay et autres. Son opération aurait rapporté plus de 100 millions de dollars de revenus, dont plusieurs millions avaient été empochés par le PDG de « Pro Network » et utilisés à des fins personnelles.

Les appareils en question étaient des systèmes Cisco plus anciens et bas de gamme qui avaient déjà été revendus ou jetés. Les contrefacteurs chinois les ont modifiés en ajoutant des logiciels Cisco piratés et des « composants non autorisés, de mauvaise qualité ou peu fiables », les habillant essentiellement pour qu’ils ressemblent à du matériel haut de gamme. Les fournisseurs ont également expédié les appareils dans des emballages d’apparence authentique, avec toutes les étiquettes, autocollants et documentation Cisco.

Les clients d’Aksoy souhaitaient principalement une meilleure offre sur des machines coûtant généralement des milliers ou des dizaines de milliers de dollars. Comme on pouvait s’y attendre, l’équipement tombait souvent en panne, ne fonctionnait pas correctement et fonctionnait bien en deçà des attentes. Au fil du temps, cela a augmenté le coût de possession bien au-delà du coût d’acquisition initial.

Cisco a envoyé plusieurs lettres de cessation et d’abstention à Aksoy, mais il a demandé à son avocat de fournir de fausses factures dans quelques cas. Entre 2014 et 2022, les douanes et la protection des frontières (CBP) ont saisi environ 180 envois de systèmes Cisco contrefaits destinés au « réseau Pro ». Cependant, Aksoy aurait récupéré certaines de ces saisies en soumettant de faux documents sous un pseudonyme. Il a finalement travaillé avec ses fournisseurs pour diviser les expéditions en colis plus petits, dans l’espoir d’éviter un examen plus approfondi.

Le 29 juin, le Department of Homeland Security a déposé une plainte pénale dans le New Jersey, conduisant à l’arrestation d’Aksoy à Miami le même jour. Si vous pensez que vous ou votre organisation avez été l’un de ses clients, vous pouvez consulter ici la liste des différentes entreprises et vitrines qui ont été utilisées pour vendre des systèmes Cisco contrefaits.

Des entreprises comme Amazon tentent depuis des années de freiner la vente de produits contrefaits sur leurs plateformes, mais avec un succès limité. Les douaniers ont saisi des produits technologiques grand public contrefaits en 2021 en nombre record, en particulier des articles plus petits comme les vêtements.

