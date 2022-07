Comment ajouter HBO Max à Vizio Smart TV

La fin des réseaux câblés est proche. Presque tout le monde compte sur Internet et la mer d’applications de streaming que vous pouvez utiliser pour regarder vos émissions de télévision, chaînes et films préférés. L’un des services de streaming les plus populaires auxquels de nombreuses personnes sont abonnées est HBO Max. HBO Max est un service de streaming qui vous permet de regarder un certain nombre d’émissions telles que Game of Thrones, Tokyo Vice, South Park, Peacemaker et Friends : The Reunion, pour n’en nommer que quelques-unes. Bien que le service soit disponible sur les appareils Android et iOS, vous pouvez également ajouter HBO Max à Vizio Smart TV.

Les téléviseurs intelligents Vizio sont un excellent choix si vous voulez un téléviseur intelligent décent, riche en fonctionnalités et doux pour votre portefeuille. Si vous envisagez d’acquérir l’un des téléviseurs intelligents Vizio, vous devez comprendre qu’il fonctionne sur son système d’exploitation SmastCast développé en interne, il n’y a pas d’Android ni même de Google Play Store sur ces téléviseurs. Mais cela ne indique pas que vous n’aurez pas accès à tous les services de streaming populaires. Voici donc le guide sur la façon d’installer l’application HBO Max sur un téléviseur intelligent Vizio.

Comment obtenir HBO Max sur les téléviseurs intelligents Vizio

Maintenant que vous souhaitez télécharger l’application HBO Max sur votre téléviseur intelligent Vizio, vous devez savoir que seuls les téléviseurs Vizio à partir de 2016 peuvent installer l’application. Si vous avez un ancien téléviseur intelligent Vizio, nous avons mentionné une méthode que vous pouvez suivre pour diffuser l’application HBO Max de votre téléphone vers le téléviseur intelligent Vizio.

Comment installer HBO Max sur les téléviseurs Vizio SmartCast (2016 et plus récents)

Allumez votre téléviseur Vizio Smartcast et saisissez la télécommande du téléviseur. Maintenant, connectez votre Vizio Smartcast TV à Internet. Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de votre téléviseur. Le téléviseur affichera alors son écran d’accueil. Vous devez accéder à la barre de recherche de l’écran en utilisant les touches directionnelles de la télécommande du téléviseur. Tapez HBO Max dans la barre de recherche. Il devrait maintenant afficher les résultats qui correspondent aux mots, HBO Max. Une fois que vous avez repéré l’application HBO Max à partir des résultats, vous pouvez la sélectionner. Vous pouvez télécharger l’application HBO Max sur votre téléviseur Vizio SmartCast. Avec l’application téléchargée sur votre téléviseur Vizio Smacrtcast, vous pouvez simplement lancer l’application depuis l’écran d’accueil de votre téléviseur.

Comment diffuser HBO Max sur Vizio Smart TV [using Android Cast or Apple AirPlay]

Si vous utilisez un ancien téléviseur Vizio SmartCast sorti en 2015 et avant, l’application HBO Max n’est pas prise en charge pour ces téléviseurs intelligents Vizio. Vous pouvez cependant diffuser l’application HBO Max sur votre Vizio Smart TV à condition que votre téléviseur puisse se connecter à un réseau Wifi. Si vous avez un appareil Apple, assurez-vous que votre Smart TV Vizio est compatible Apple AirPlay. Suivez ces étapes pour diffuser l’application HBO Max sur votre téléviseur intelligent Vizio.

Tout d’abord, connectez votre appareil Android ou iOS au même réseau WiFi que celui de votre Vizio SmartCast TV. Maintenant, téléchargez l’application HBO Max sur votre Android ou iOS appareil dans les magasins d’applications respectifs. Une fois l’application téléchargée sur votre appareil, connectez-vous avec votre compte. Si vous n’avez pas de compte, créez un compte et choisissez le type de plan que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait cela, recherchez l’émission de télévision ou le film que vous souhaitez regarder. En haut de l’application, vous verrez l’icône Cast dans le coin supérieur droit. Il va maintenant commencer à rechercher les écrans sans fil connectés au même réseau WiFi. Une fois que vous voyez votre Vizio Smart TV, sélectionnez-le. Vous pouvez désormais diffuser l’application HBO Max sur votre téléviseur Vizio et profiter immédiatement de la diffusion en continu de vos émissions de télévision et de vos films préférés.

Comment obtenir HBO Max sur Vizio Smart TV [using Flash Drive]

Il existe un autre moyen de diffuser HBO Max sur votre téléviseur Vizio SmartCast, mais assurez-vous d’avoir une clé USB ou une clé USB de n’importe quelle taille. Vous pouvez télécharger HBO Max sur votre téléviseur intelligent à partir de Flash Drive. Voyons maintenant les étapes d’installation de l’application.

Tout d’abord, connectez la clé USB à votre ordinateur ou ordinateur portable, si votre téléphone prend en charge OTG, vous pouvez également utiliser votre téléphone. Téléchargez maintenant la dernière version de HBO Max APK et déplacez-la sur le lecteur flash, vous pouvez la télécharger depuis APKMirror ou depuis tout autre site Web tiers. Connectez la clé USB à votre Vizio Smart TV, puis rendez-vous dans la section Mes fichiers et sélectionnez Clé USB. Localisez l’APK HBO Max et installez-le sur votre Smart TV, activez les installations inconnues à partir des paramètres si nécessaire et accordez les autorisations requises à partir des paramètres. Une fois cela fait, revenez à l’écran d’accueil, recherchez l’application HBO Max, puis ouvrez-la. C’est ça.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez obtenir l’application HBO Max sur votre téléviseur Vizio SmartCast. Que votre téléviseur Vizo prenne en charge l’application ou non, vous pouvez facilement visualiser son contenu sur le téléviseur. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.