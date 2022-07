Le premier test de référence montre des performances similaires entre le MacBook Air M2 et le MacBook Pro 13 pouces

Le nouveau MacBook Air M2 est actuellement disponible en précommande, mais le premier test de référence de cette machine est déjà disponible en ligne. Bien que cela soit attendu, nous pouvons maintenant dire que le nouvel Air a un score de référence similaire à celui du MacBook Pro M2.

Étant donné que les deux produits utilisent la même puce, il était plus que probable que les deux aient une expérience similaire. La différence entre ces deux machines est le système de refroidissement actif, que le MacBook Air M2 n’a pas. Dans cet esprit, techniquement, le MacBook Pro 13 pouces fonctionnera mieux lorsque vous exécuterez des tâches exigeantes pendant une période plus longue.

Comme repéré par l’utilisateur de Twitter Monsieur Macintosh (via AppleInsider), le premier test de référence du MacBook Air Geekbench 2022 M2 montre que cette machine atteint 1 899 sur un score monocœur et 8 965 sur un score multicœur.

Comparé à ce test de référence, le MacBook Pro 13 pouces offre un score monocœur de 1 919 et un score multicœur de 8 928.

Il est important de garder à l’esprit que même si la puce M2 alimente à la fois le nouveau MacBook Pro et le MacBook Air repensé, les résultats et les performances de référence pourraient finir par être un peu différents.

Apple affirme que la puce M2 offre des gains notables par rapport à la puce M1 de la génération précédente : un processeur 18 % plus rapide, un processeur graphique 35 % plus puissant et un moteur neuronal 40 % plus rapide. Ces tests montrent que les performances monocœur du MacBook Air M2 sont environ 11,56 % plus rapides que la puce M1, tandis que les performances multicœurs augmentent d’environ 19,45 %.

Le nouveau MacBook Air M2 présente le changement de conception le plus important de la gamme MacBook Air en une décennie, avec un boîtier uniformément plat, un écran plus grand et des cadres d’écran plus fins. Comme le MacBook Pro 2021, la caméra frontale est désormais logée dans une encoche d’affichage.

