La mise à jour Oregon Trail inclut désormais le suivi des pas avec Apple Watch et s’intègre à l’application Santé

Parallèlement à une mise à jour du jeu Apple Arcade, Le sentier de l’Oregon : suivi des pas a publié, incluant désormais des capacités de suivi des étapes. De plus, les utilisateurs peuvent enregistrer leur progression dans l’application Apple Health.

Développé par Gameloft, les utilisateurs peuvent suivre leurs pas en marchant, en faisant du jogging, en courant ou en poussant un fauteuil roulant. Tout au long du jeu, les joueurs peuvent découvrir 64 lieux en parcourant le sentier d’Independence, Missouri, à Oregon City, Oregon.

Passez du greenhorn au guide via l’écran Trivia et découvrez divers jalons du monde réel et leur importance sur le sentier de l’Oregon dans les années 1800. Balayez vers l’écran Statistiques pour afficher les statistiques de trajet, y compris les étapes quotidiennes, les jours parcourus, les lieux visités et les comparaisons avec la semaine précédente. Observez le sentier pendant que vous marchez et regardez l’environnement changer au fur et à mesure que vous progressez le long du sentier.