Cette fonction doit être désactivée immédiatement sur votre Smart TV

Les téléviseurs intelligents sont livrés avec des dizaines de paramètres que nous pouvons configurer à notre guise. Cependant, il est normal que notre téléviseur soit livré par défaut avec une série de paramètres qui sont ceux que le fabricant considère comme pouvant être adaptés à un public plus large. Nous touchons généralement les modes d’image lorsque nous commençons à regarder un film ou même désactivons certains paramètres lorsque nous connectons une console au téléviseur. Cependant, il y a un paramètre que vous devez désactiver pour toujours, et c’est la réduction du bruit.

A quoi sert la réduction de bruit ?

La réduction du bruit fait partie de ces fonctions qui sont généralement activées par défaut et qui ne vous seront utiles en aucune occasion. Si vous avez déjà activé la réduction de bruit sur votre appareil photo mobile, cela fonctionne de manière très similaire à la télévision. La réduction du bruit parvient à adoucir l’image au prix d’une réduction de sa qualité et de sa netteté. Au niveau professionnel, il existe des programmes capables de faire ce processus avec l’image statique et d’obtenir de bons résultats —Photoshop ou l’image Topaz que vous venez de voir sont de bons exemples—, mais il n’en va pas de même avec les téléviseurs.

Cette fonctionnalité est utile lorsque nous regardons des vidéos de faible qualité, comme une vidéo basse résolution sur YouTube ou un ancien enregistrement que nous avons converti au format numérique. Cependant, lors de la visualisation d’un flux vidéo de haute qualité, le résultat après réduction du bruit sera une vidéo moins nette. Par conséquent, désactiver le réglage nous aidera à récupérer une image précise, naturelle et de qualité.

Comment désactiver la réduction de bruit sur votre Smart TV

La démarche va varier selon la marque de votre téléviseur, mais en règle générale, pour désactiver ce paramètre vous devrez suivre ces étapes :