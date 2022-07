Ces deux acteurs de The Boys sont apparus dans Xena Warrior Princess

La série originale d’Amazon Prime Video, The Boys, devient rapidement l’un des meilleurs produits télévisés liés aux super-héros, en grande partie grâce à son ton adulte, sa violence explicite et ses personnages attachants (c’est le moins qu’on puisse dire). En fait, le succès a été tel que de nombreux fans oseraient affirmer que c’est l’une des rares occasions où une adaptation est bien meilleure que le matériel Source des bandes dessinées.

Son excellent casting aide aussi beaucoup. Avec en tête d’affiche les acteurs Karl Urban, qui incarne le super chasseur Billy Butcher, et Anthony Starr, qui incarne l’impitoyable et incroyablement puissant Homelander. Mais il est possible que ceux d’entre vous qui sont plus éduqués dans le monde geek aient reconnu ces deux interprètes d’une autre série des années 90. Un après-dîner classique de votre enfance et de votre prime jeunesse. Devine quoi?

petit voyage dans le passé

Certains d’entre vous se souviennent peut-être de cette série créée en 1995 intitulée Xena The Warrior Princess, un produit typique de cette époque avec des épisodes autonomes et qui nous a raconté les aventures d’une héroïne mythique qui affronte tous les malfaiteurs de la Grèce antique. Cette série de six saisons créée par Sam Raimi est rapidement devenue l’une des émissions de télévision préférées du public à la fin des années 1990, et elle a fait une sorte de croisement avec un autre grand classique de ces années : Hercule.

Eh bien, dans ce fantasme grec, nous trouvons l’un des différents rôles joués par Karl Urban dans le soi-disant Xenaverse, qui comprend la série Xena et Hercule. Dans la série Warrior Princess, l’acteur connu pour des sagas telles que Le Seigneur des anneaux ou les films de JJ Abrams de Star Trek, a donné vie à Mael dans un chapitre inspiré du passage biblique d’Abraham et Isaac, dans lequel Dieu a ordonné le premier sacrifier son fils en son nom.

Temps de retour. pic.twitter.com/j9t7KdbZwC – Carlos Cube (@enbocacinefago) 5 juillet 2022

Eh bien, dans la version série de Xena, celui qui a ordonné à Abraham de tuer son fils était le personnage de Karl Urban, Mael, qui voulait reprendre son héritage. Finalement, il finit par mourir après avoir refusé l’aide du protagoniste une fois vaincu. Sans aucun doute, l’un des rôles les plus oubliés de cet acteur charismatique. Mais comme si cela ne suffisait pas, il a également donné vie dans des épisodes ultérieurs de la même série à Jules César lui-même.

Et qu’en est-il d’Anthony Starr ? Cet acteur a également eu un petit premier rôle dans la série Xena Warrior Princess en jouant un centaure qui est secouru par le protagoniste, qui le sauve in extremis. Cependant, son rôle le plus important dans la série a été de donner vie au héros biblique David, dans un épisode de la deuxième saison qui a adapté la célèbre histoire de cet homme ordinaire qui les voit contre le géant Goliath. L’acteur a rappelé cette participation lors d’une interview en 2020, confirmant qu’il s’agissait de son premier rôle dans le monde du jeu d’acteur, tant dans les films que dans les produits télévisuels. Et la vérité est que les choses ne se sont pas mal passées du tout.