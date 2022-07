On sait maintenant quand la chaleur devient dangereuse pour notre corps

Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine qui a examiné quelles combinaisons de température et d’humidité sont nocives pour le corps humain.

Les vagues de chaleur devenant de plus en plus longues et fréquentes en raison du changement climatique, beaucoup se demandent à quel point le corps humain peut supporter la chaleur. Et, surtout, quelle est la limite maximale au-delà de laquelle il est dangereux d’exercer même les activités quotidiennes normales. La réponse à ces questions vient d’une équipe de recherche de la Pennsylvania State University qui a mené de nouvelles recherches pour évaluer le seuil au-delà duquel notre corps ne peut plus maintenir une température interne stable et nous risquons l’hyperthermie.

L’étude, récemment publiée dans le Journal de physiologie appliquée, part de l’hypothèse qu’en plus de la température que nous lisons sur le thermomètre, notre perception de la chaleur dépend également de l’humidité présente dans l’air, démontrant comment la somme de ces deux facteurs influence fortement la limite maximale qu’un être humain peut ours. « Souvent – indiquent les savants – se référant à une étude publiée en 2010 (Sherwood et al. PNAS), qui indiquait qu’une température de bulbe humide de 35°C (égale à 35°C à 100% d’humidité, ou 46°C à 50% d’humidité) était la limite supérieure de sécurité pour un être humain, au-delà de laquelle il est possible un coup de chaleur ou la mort par exposition prolongée. Cependant, cette limitation n’a été testée que récemment en laboratoire, et les résultats de ces tests montrent que les combinaisons de températures et d’humidité plus basses sont plus nocives qu’on ne le pensait auparavant.« .

En particulier, les chercheurs ont constaté que cette limite environnementale maximale est inférieure aux 35 °C théoriques, et est d’environ 31 °C bulbe humide (égal à 31 °C à 100 % d’humidité) ce qui équivaut à 38 °C à 60 % d’humidité. , même pour des sujets jeunes et en bonne santé.

Combinaisons de température et d’humidité relative dans des limites environnementales critiques, au-dessus desquelles la température corporelle centrale augmente. La limite entre les zones jaune et rouge représente la limite environnementale critique moyenne pour les jeunes hommes et femmes qui pratiquent des activités physiques légères.

Pour les personnes âgées, plus vulnérables à la chaleur, ce seuil est probablement encore plus bas, ont souligné les chercheurs qui, dans le cadre du projet PSU HEAT (Human Environmental Age Thresholds), examinent à quel point un environnement doit être chaud et humide avant. les personnes âgées commencent à avoir des difficultés à tolérer le stress thermique. « Si nous regardons les statistiques sur les vagues de chaleur, la plupart des personnes qui meurent lors de ces événements extrêmes sont des personnes âgées. – a expliqué W. Larry Kenney, professeur de physiologie et de kinésiologie à la Pennsylvania State University et auteur principal de l’étude. Le climat change, il y aura donc plus (et plus sévère) de vagues de chaleur. Et la population change aussi, donc il y aura de plus en plus de personnes âgées. Il est donc très important d’étudier la confluence de ces deux aspects« .

Quelle chaleur le corps humain peut-il supporter

Pour cette étude, avant de concentrer leurs travaux sur des sujets plus âgés, les chercheurs ont recruté 24 participants âgés de 18 à 34 ans, à qui on a demandé d’ingérer un minuscule appareil de radiotélémétrie contenu dans une capsule pour mesurer la température corporelle centrale pendant l’expérience. Chaque participant a ensuite été emmené dans une chambre environnementale spécialisée, avec des niveaux de température et d’humidité réglables, et a pratiqué des activités physiques légères, telles que le vélo ou la marche lente sur un tapis roulant, tandis que la chambre était progressivement portée à différentes combinaisons de température et d’humidité pour évaluer le ce qu’on appelle la limite environnementale critique, c’est-à-dire le point au-delà duquel le corps humain est incapable de maintenir une température interne relativement stable dans le temps. Autrement dit, au-delà de ce seuil, la température interne commence à augmenter et le risque de rapporter des conséquences liées à la chaleur augmente avec une exposition prolongée.

Après avoir analysé les données, les chercheurs ont constaté que les températures critiques de bulbe humide variaient de 25 ° C à 28 ° C dans les environnements chauds et secs et de 30 ° C à 31 ° C dans les environnements chauds et humides, signalant des températures nettement inférieures au niveau théorique. 35°C. « Nos résultats suggèrent que dans les régions humides du monde, nous devrions commencer à nous inquiéter, même pour les personnes jeunes et en bonne santé, lorsque la température du bulbe humide dépasse 31 degrés. – Kenney a ajouté -. Au fur et à mesure que nous poursuivrons nos recherches, nous explorerons quelle est cette limite pour les personnes âgées, car elle sera probablement encore plus basse« .