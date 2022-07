GoodSync peut automatiser gratuitement les sauvegardes sur des lecteurs externes ou distants

Il analyse, synchronise et sauvegarde automatiquement vos e-mails, précieuses photos de famille, contacts, MP3, documents financiers et autres fichiers importants localement entre les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les serveurs, les disques externes et les appareils Windows Mobile, ainsi qu’à distance via FTP, SFTP, WebDAV, etc.

Fonctionnalités

Interface Windows facile à utiliser

Effectuez des synchronisations de routine de plusieurs dossiers en un seul clic.

Conseils automatiques, à l’écran et sensibles au contexte.

Questions minimales posées avant le début de la synchronisation des fichiers.

Interface utilisateur multilingue avec prise en charge des noms de fichiers localisés.

Effectue une véritable synchronisation complète des fichiers et des dossiers

Les modifications et suppressions de fichiers sont stockées dans une base de données.

L’algorithme innovant ne repose pas sur la précision ou l’exactitude du système de fichiers.

Synchronisation réelle du dossier (répertoire).

Pratiquement tous les systèmes de fichiers sont pris en charge.

Peut être utilisé dans divers scénarios

Synchronisez les données entre votre PC de bureau et votre ordinateur portable (notebook).

Mettez à jour et sauvegardez les fichiers sur un réseau local ou sur Internet.

Synchroniser plus de 2 répertoires.

Effectuez la réplication et la sauvegarde des données entre les ordinateurs personnels et professionnels.

Synchronisez un périphérique amovible (clé USB, lecteur flash, CDRW) avec un lecteur local. Vous combinerez les performances des périphériques de fichiers locaux avec la mobilité absolue d’un lecteur amovible. Et n’ayez pas peur de perdre votre clé USB ou même de voir votre disque dur tomber en panne : soyez serein, sachant que vous avez conservé une copie de vos données les plus importantes.

Quoi de neuf