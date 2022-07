Les précommandes de MacBook Air avec M2 sont ouvertes ce vendredi, les livraisons arrivant le 15 juillet

En un mot: le MacBook Air repensé d’Apple a fait irruption lors de la WWDC 2022 en juin et a trouvé son chemin vers la boutique en ligne de l’entreprise peu de temps après. Les parties intéressées pouvaient tout savoir sur le nouvel ordinateur portable et comparer les prix sur différentes configurations, mais l’option de passer une commande n’était pas disponible. Cela changera plus tard cette semaine car Apple commencera à accepter les commandes de son nouveau MacBook Air le 8 juillet à 5 heures du Pacifique.

Le nouveau MacBook Air comprend un écran Liquid Retina de 13,6 pouces, une charge MagSafe, une caméra FaceTime HD 1080p et un système audio à quatre haut-parleurs. Le portable mesure 11,3 mm d’épaisseur uniformément et ne pèse que 2,7 livres. Il sera proposé dans votre choix d’argent, de gris sidéral, de minuit et de lumière étoilée, et adopte le style de bord plat d’Apple des modèles récents d’iPhone et d’iPad.

Le prix commence à 1 199 $ (1 099 $ pour les clients de l’éducation) pour un Air avec un processeur à huit cœurs, un GPU à huit cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD. Une configuration avec un GPU à 10 cœurs et un SSD de 512 Go peut être la vôtre pour 1 499 $, et les deux modèles de base peuvent être configurés de manière personnalisée avec plus de mémoire et de stockage – jusqu’à 24 Go et 2 To, respectivement – ​​moyennant des frais supplémentaires.

En parlant de cela, gardez les yeux ouverts pour notre examen complet du nouveau SoC M2 d’Apple qui devrait sortir plus tard cette semaine.

La première vague de MacBook Air avec puces M2 commencera à arriver chez les clients et sera disponible dans certains magasins Apple Store à partir du 15 juillet.