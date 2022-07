Richard Mille dévoile la montre mécanique la plus plate du monde

Pourquoi c’est important : le maître horloger de luxe suisse Richard Mille a dévoilé ce qu’il prétend être la montre mécanique la plus fine du monde. La RM UP-01 Ferrari incroyablement mince est une ultraplate à remontage manuel mesurant seulement 1,75 mm du cadran au fond du boîtier, devançant de peu l’ancien détenteur du record Bulgari et son Octo Finissimo Ultra de 0,05 mm.

À titre de comparaison, une Apple Watch Series 7 mesure 10,7 mm d’épaisseur. Vous pourriez en empiler six ensemble et ce ne serait toujours pas aussi épais qu’une Apple Watch.

La plaque de base et les ponts squelettés de la montre sont fabriqués à partir d’un alliage composé à 90 % de titane, à 6 % d’aluminium et à 4 % de vanadium. La combinaison, qui est fréquemment utilisée dans les applications aérospatiales avancées, renforce la résistance du matériau par rapport au titane commercialement pur.

La RM UP-01 Ferrari peut supporter des accélérations de plus de 5 000 Gs et est étanche à 10 mètres. Son mouvement – les composants internes qui rendent le garde-temps fonctionnel – a été co-développé avec Audemars Piguet Renaud & Papi. Richard Mille a également collaboré avec Ferrari sur le projet et a enregistré collectivement plus de 6 000 heures de développement et de tests en laboratoire.

Je suis loin d’être un passionné de montres, mais je peux apprécier le niveau de savoir-faire présenté ici. En tant que profane, cependant, je ne peux pas dire que cette création soit si esthétique que ça. La pièce Bulgari est beaucoup plus élégante à mon avis.

La Ferrari RM UP-01 est limitée à seulement 150 exemplaires et coûtera 1 888 000 $.

Found est une fonctionnalité Netcost-security.fr où nous partageons des informations intelligentes, amusantes ou intéressantes sur le Web.