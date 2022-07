La dernière victime de Stranger Things est apparue dans Game of Thrones

choc de dernière minute

En parlant d’acteurs, cette dernière saison, comme toutes les précédentes de la série, n’a pas été sans victimes au sein de la fiction qui se déroule dans la ville de Hawkins (et d’autres parties du globe). A cette occasion, nous avons été obligés de dire au revoir à certains des personnages qui ont été présents pendant une grande partie de la série.

Avant de poursuivre notre lecture, nous allons parler d’un décès en particulier, donc si vous n’avez pas encore vu les deux derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things, faites demi-tour. Vous êtes prévenu.

Pour toujours avec toi, camarade

Sans aucun doute, la mort qui a le plus attristé les légions de fans de la série a été celle d’Eddie Munson, un nouveau venu, puisque sa première apparition a eu lieu précisément au début de cette quatrième saison de Stranger Things, et à ramené à la vie par l’acteur Joseph Quinn.

La disparition d’Eddie est survenue aux mains d’un troupeau de « chauves-souris » du monde d’Inside Out, après avoir marqué le solo de guitare le plus épique de l’histoire de la télévision, jouant le Master of Puppets de Metallica pour distraire les insectes… bien que ceux-ci mettent finalement fin au vie du rockeur préféré des fans, dans une scène que peu de gens pourront oublier dans un avenir proche.

Mais bon, ne soyons pas tristes, puisque nous pouvons encore profiter de ce grand acteur dans d’autres projets. Sans aller plus loin, Quinn a fait une petite apparition dans la série à succès de HBO, Game of Thrones, que seuls les fans ayant récemment revisité le pays de Westeros ont pu apprécier.

Bien que ce petit rôle n’ait pas beaucoup de valeur narrative, il est curieux de le voir dans la fiction médiévale. Cela se produit dans le quatrième chapitre de la septième saison, un épisode dans lequel Arya, après plusieurs saisons loin de son pays natal, Winterfell, rentre chez elle. Cependant, deux gardes, dont l’un joué par Joseph Quinn, la réprimandent à la porte du château, lui disant de faire demi-tour et de rebrousser chemin.

Elle explique qu’elle est Arya Stark, faisant partie de la famille royale, à quoi les gardes répondent qu’elle est morte depuis des années. Après une petite dispute entre la guerrière et les soldats, ils l’escortent finalement à l’intérieur du château, où ils se préparent à informer Lady Sansa que sa supposée sœur est revenue après des années de disparition. Cependant, avant qu’ils ne puissent dire quoi que ce soit à la reine du Nord, Arya s’éclipse, laissant les deux gardes royaux sans voix. Y compris Joseph Quinn.