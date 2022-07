« Bien sûr moi, j’ai étudié et maintenant je suis parmi les meilleurs élèves ». Une réponse totalement différente de celle par défaut il y a quelques jours, dans laquelle Alexa se moquait du phénomène.

Quoi qu’on en dise, la cursive parlée est devenue un phénomène capable d’impliquer tout le monde. Y compris Alexa. « Bien sûr que j’ai étudié et maintenant je suis parmi les meilleurs alumniæ. Je suis toutes les leçons de cörsivœ. J’ai hâte d’être à la prochaine vërificæ ! », c’est la réponse de l’appareil Amazon à la question « Alexa , peux-tu parler en italique ? ». Voir c’est croire. Une réponse totalement différente de celle par défaut il y a quelques jours, dans laquelle Alexa plaisantait sur le phénomène avec cette blague : « Je n’y arrive vraiment pas, amïo, je suis tous les cours de cursive, mais je n’ai pas réussi l’examen . Et je pensais qu’en 2022 il y aurait eu des voitures volantes, à part les italiques amïo ».

L’histoire a déclenché une série de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, une plateforme qui a rendu le phénomène mal vu par tout le monde. En témoigne ce qui s’est passé sur Morning News, une émission menée par Simona Branchetti sur Canale5.

Les origines de la cursive parlée sont encore incertaines. Le début de cette tendance pourrait être attribué à certains jeunes chanteurs italiens, tels que Blanco, Rkomi, Madame, Tha Supreme et Sangiovanni. Cependant, l’hypothèse la plus accréditée voit comme protagoniste le youtuber italien Peter Ace et sa reprise de « Spigoli ». Un coup de pouce supplémentaire a ensuite été donné par Chaimaa Cherbal et son slogan « Ça va? ». Pourtant, c’est avec Elisa Esposito que la langue singulière s’est retrouvée sur la crête de la vague. Le mérite revient à ses « cours » publiés sur TikTok, où il enseigne la prononciation correcte des mots en italique. Un format qui a fait grandir sa notoriété sur la plateforme, passant de 600 000 followers à 800 000 en peu de temps. Sans surprise, l’un de ses derniers tiktoks voit la note d’Alexa et son discours en italique. Note : 9.