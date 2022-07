Smartphone trop chaud : c’est pourquoi il faut le plonger dans l’eau

Lorsque le soleil tape fort dehors et que vous aimeriez passer toute la journée dans la piscine extérieure, il n’est pas rare que votre smartphone « souffre » lui aussi. L’opération est plus lourde, le boîtier semble plus chaud que d’habitude et surtout, la batterie ne se charge pas du tout ou seulement beaucoup plus lentement. C’est exactement ce que j’ai ressenti lors de ma randonnée en juin 2022, lorsque mon Samsung Galaxy S20 avec un suivi d’itinéraire Komoot en cours d’exécution était inhabituellement chaud et ne voulait pas vraiment accepter l’énergie de ma batterie portable. J’ai laissé mon smartphone se refroidir dans le lac de baignade voisin. Et cela a résolu le problème….

Refroidir son smartphone en été : voici comment

Si votre smartphone est trop chaud, refroidissez-le ! Si facile!

La variante extrême : le tenir (sans housse de protection, etc.) sous l’eau courante dans l’évier ou le plonger brièvement dans de l’eau (fraîche). De cette façon, vous abaissez la température du boîtier et donc aussi de l’intérieur du téléphone.

Important : Assurez-vous que votre smartphone est bien étanche. En savoir plus à ce sujet directement sur le site Web du fabricant. Il devrait au moins avoir une certification IP67, la certification IP68 la plus élevée est encore meilleure.

Alternative : placez votre smartphone à l’ombre ou dans un endroit frais et attendez que l’appareil refroidisse à nouveau.

Autres mesures : Fermez les applications (fonctionnant en arrière-plan) dont vous n’avez plus besoin, désactivez temporairement le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS ou passez directement en mode avion pour réduire la charge et ainsi réduire la température de l’ensemble du téléphone.

Pourquoi mon smartphone chauffe-t-il ?

Surtout à des températures estivales, la météo à elle seule garantit que votre smartphone pourrait chauffer un peu. Surtout s’il a été exposé à la lumière directe du soleil pendant un certain temps.

Le suivi des itinéraires et la navigation de A à B peuvent mettre à rude épreuve votre smartphone. (Capture d’écran)

De plus, d’autres aspects assurent un smartphone chaud, surtout :

Applications exigeantes comme les jeux qui nécessitent le processeur du téléphone

De nombreuses applications s’exécutant en arrière-plan (applications régulières, mais aussi logiciels malveillants)

Stress matériel continu dû au suivi en temps réel (navigation, applications de fitness)

Une housse de protection qui dissipe mal la chaleur sur l’appareil

Dans mon cas, la cause a été trouvée assez rapidement : l’application Komoot non seulement vide la batterie, mais « charge » également le matériel. Et donc, à un moment donné, mon Galaxy S20 ressemblait presque à une cuisinière.

Pourquoi mon smartphone est-il si lent à la chaleur ?

Presque tous les smartphones limitent les performances du processeur après un certain temps et lorsque la charge est trop élevée. Cela devrait réduire le développement de chaleur des téléphones sans ventilateur et protéger le matériel. Le soi-disant étranglement est donc un mécanisme de protection qui garantit également que les batteries installées en permanence ne chauffent pas trop. Parce que c’est vraiment dangereux – mot-clé « batteries qui explosent ».

Mais le résultat est le suivant : dans de rares cas, votre smartphone limite tellement les performances que vous le ressentez également. Par exemple, lorsque vous naviguez lentement dans les menus ou les entrées d’écran tactile retardées.

Pourquoi un smartphone chaud se charge-t-il mal ?

Si votre téléphone est chaud en raison de la météo estivale et d’un certain nombre d’applications, les fonctions de protection internes du smartphone se déclenchent. Et cela s’applique également à la charge de la batterie. Il dispose également d’éléments qui empêchent la surcharge ou évitent les températures excessives, par exemple.

Petit détail avec la série Galaxy de Samsung : si votre smartphone ne vous indique pas l’heure jusqu’à ce qu’il soit complètement chargé, l’appareil est actuellement trop chaud et ne se charge probablement pas du tout ou seulement très lentement. (Capture d’écran)

Si le téléphone et donc aussi la batterie sont trop chauds, la batterie ne peut plus être chargée comme d’habitude. Parce que les technologies de charge rapide en particulier chaufferaient encore plus la batterie. Par conséquent, votre téléphone se chargera très lentement dans de telles circonstances, parfois pas du tout. J’ai vécu cela plus souvent avec mon Galaxy S20 lors de ladite randonnée. Ici aussi, le « refroidissement » à des températures modérées peut aider.

Remarque : bien sûr, il s’agit plutôt d’une solution « rapide et sale » pour tremper le smartphone dans l’eau. Mais si ça doit être rapide, ça marche bien. Une variante plus simple sur le téléphone et la batterie est de la mettre à l’ombre, d’attendre un peu et de la laisser refroidir normalement.

Plus de conseils pour éviter la chaleur et la surchauffe

Vous pouvez également vous assurer que votre smartphone ne développe pas de températures trop élevées en premier lieu :

Toutes sortes d’applications comme « Température de la batterie » vous indiquent la température à l’intérieur de votre smartphone. (Capture d’écran)