Après l’italique, le gras parlé arrive sur TikTok

Autre que l’italique parlé : sur TikTok, un réseau social où le phénomène a explosé grâce à Elisa Esposito, on parle déjà en gras. Les promoteurs de cette langue sont deux créateurs : IlMusazzi et Andrea Bellusci. Contrairement au cursif, qui est doux, sonore et allongé, le gras est rugueux, fort et profond. Une sorte de faux cri qui rappelle le growl, une technique vocale utilisée dans le rock métal.

Ces dernières semaines, les deux créateurs ont publié des didacticiels vidéo sur TikTok pour la prononciation correcte du gras parlé, en utilisant des termes comme « maison », « gras » et le « amour » gonflé. L’intention est clairement ironique, à tel point que dans l’une de ses vidéos, Bellusci fait référence à de futurs tutoriels sur la parole soulignée. Dans ce cas, vous devez ajouter une légère ambiance au visage gras. À ce stade, il ne s’agit que du barré, la dernière des options de formatage de texte disponibles sur votre ordinateur.

La cursive parlée est née pour se moquer de la façon dont les filles du centre de Milan parlent. Certains l’attribuent à des chanteurs comme Blanco et Madame, d’autres encore au youtubeur Peter Ace. Plus tard, avec la rengaine de Chaimaa Cherbal et les tutos vidéos sur TikTok d’Elisa Esposito, le phénomène est devenu tellement viral qu’il a attiré l’attention de la télévision généraliste, qui ne le découvre que maintenant, avec pas mal de perplexités d’adultes. Pendant ce temps, les milléniaux – les trentenaires comme Musazzi et Bellusci – ironisent sur l’italique à travers le symbole social de la Gen Z, TikTok, exploitant sa viralité. Bref, une belle histoire qui met en lumière les différences générationnelles en Italie.

Dans le domaine social, les jeunes sont les utilisateurs les plus convoités, car ils représentent une tendance positive. En témoignent les récents travaux de Meta pour rendre Facebook, dont les utilisateurs vieillissent de plus en plus, plus attractifs pour les filles et les garçons de la génération Z et faire une sérieuse concurrence à TikTok.