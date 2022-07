Le Surface Go 4 pourrait miser sur un processeur ARM

Chez Microsoft, ils sont déterminés à miser sur ARM. Oui, ils n’ont toujours pas eu d’appareil capable de rivaliser avec l’Apple M1 ou l’une de ses variantes, mais le géant de Redmond n’abandonne pas. Après avoir présenté Project Volterra, son premier ordinateur de bureau empilable avec des processeurs ARM, il pourrait maintenant préparer la Surface Go 4 avec un processeur ARM.

Surface Go 4 pourrait faire ses débuts avec des processeurs ARM

Cette rumeur provient de Zac Bowden de Windows Central. Dans ladite rumeur, il n’y a aucune mention d’une date ou du processeur qu’il porterait. Nous savons seulement que Microsoft envisage d’utiliser un processeur ARM dans le prochain Surface Go. Bien sûr, ce n’est pas confirmé et le géant de Redmond n’a pas encore décidé de le réaliser ou non.

Ce qui pourrait arriver, c’est qu’il atteigne Surface Go 4 dans l’une de ses variantes. Avec cela, Microsoft réduirait le risque et proposerait le même châssis mais des variantes différentes selon le processeur. Un pas de plus vers le déploiement d’ARM dans le système d’exploitation Windows 11.

Un autre point important est le processeur qu’il embarquerait. être un appareil « accessible » il ne peut pas transporter le 8cx et devra se contenter du Snapdragon 7c. Un processeur qui a fait preuve d’une certaine puissance et qui pourrait concurrencer les homonymes d’Intel et d’AMD.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, il semble que cette année va être très importante pour ARM. L’arrivée de Visual Studio en natif, l’arrivée du projet Volterra et le renouvellement attendu des processeurs ARM de Qualcomm rendent l’avenir de Windows 11 sur ARM très prometteur.

Apple se repose actuellement tranquillement car il n’a pas de concurrence pour ses processeurs Apple M1. Un concurrent à la hauteur, qui ne serait pas ce Surface Go 4, nous permettrait de profiter du meilleur d’ARM sur les appareils Windows et refléterait mieux le travail de Microsoft.